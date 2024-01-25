deeplearning/modulus/modulus-sym-v130/_modules/modulus/sym/geometry/parameterization.html
# Copyright (c) 2023, NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
import itertools
import numpy as np
from typing import Dict, List, Union, Tuple, Callable, Optional
import sympy
from typing import Callable
from chaospy.distributions.sampler.sequences.primes import create_primes
from chaospy.distributions.sampler.sequences.van_der_corput import (
create_van_der_corput_samples as create_samples,
)
from modulus.sym.utils.sympy import np_lambdify
[docs]class Parameter(sympy.Symbol):
"""A Symbolic object used to parameterize geometries.
Currently this only overloads the Sympy Symbol class however
capabilities may be expanded in the future.
Parameters
----------
name : str
Name given to parameter.
"""
def __new__(cls, name: str):
obj = sympy.Symbol.__new__(cls, name)
return obj
[docs]class Parameterization:
"""A object used to store parameterization information
about geometries.
Parameters
----------
param_ranges : Dict[Parameter, Union[float, Tuple[float, float], np.ndarray (N, 1)]
Dictionary of Parameters and their ranges. The ranges can be one of the following
types,
:obj: Float will sample the parameter equal to this value.
:obj: Tuple of two float as the bounding range to sample parameter from.
:obj: `np.ndarray` as a discrete list of possible values for the parameter.
"""
def __init__(
self,
param_ranges: Dict[
Parameter, Union[float, Tuple[float, float], np.ndarray]
] = {},
):
# store param ranges
self.param_ranges = param_ranges
@property
def parameters(self):
return [str(x) for x in self.param_ranges.keys()]
[docs] def sample(self, nr_points: int, quasirandom: bool = False):
"""Sample parameterization values.
Parameters
----------
nr_points : int
Number of points sampled from parameterization.
quasirandom : bool
If true then sample the points using Halton sequences.
Default is False.
"""
return {
str(key): value
for key, value in _sample_ranges(
nr_points, self.param_ranges, quasirandom
).items()
}
def union(self, other):
new_param_ranges = self.param_ranges.copy()
for key, value in other.param_ranges.items():
new_param_ranges[key] = value
return Parameterization(new_param_ranges)
@classmethod
def combine(cls, p1, p2):
assert len(set(p1.parameters).intersection(set(p2.parameters))) == 0, (
"Combining parameterizations when they have overlapping parameters: p1 "
+ str(p1)
+ ", p2 "
+ str(p2)
)
new_param_ranges = p1.param_ranges.copy()
new_param_ranges.update(p2.param_ranges.copy())
return cls(new_param_ranges)
def copy(self):
return Parameterization(self.param_ranges.copy())
def __str__(self):
return str(self.param_ranges)
[docs]class OrderedParameterization(Parameterization):
"""A object used to store ordered parameterization information
about user-specified keys.
Parameters
----------
param_ranges : Dict[Parameter, Union[float, Tuple[float, float], np.ndarray (N, 1)]
Dictionary of Parameters and their ranges. The ranges can be one of the following
types,
:obj: Float will sample the parameter equal to this value.
:obj: Tuple of two float as the bounding range to sample parameter from.
:obj: `np.ndarray` as a discrete list of possible values for the parameter.
"""
def __init__(self, param_ranges, key):
super().__init__(param_ranges)
self.key = key
[docs] def sample(
self, nr_points: int, quasirandom: bool = False, sort: Optional = "ascending"
):
"""Sample ordered parameterization values.
Parameters
----------
nr_points : int
Number of points sampled from parameterization.
quasirandom : bool
If true then sample the points using Halton sequences.
Default is False.
sort : None or {'ascending','descending'}
If 'ascending' then sample the sorted points in ascending order.
If 'descending' then sample the sorted points in descending order.
Default is 'ascending'.
"""
sample_dict = {}
for key, value in _sample_ranges(
nr_points, self.param_ranges, quasirandom
).items():
# sort the samples for the given key
if key == self.key:
if sort == "ascending":
value = np.sort(value, axis=0)
elif sort == "descending":
value = np.sort(value, axis=0)[::-1]
else:
raise ValueError(
"Sort must be one of None, 'ascending', or 'descending' (got {})".format(
str(sort)
)
)
sample_dict[str(key)] = value
return sample_dict
[docs]class Bounds:
"""A object used to store bounds for geometries.
Parameters
----------
bound_ranges : Dict[Parameter, Tuple[Union[float, sympy.Basic], Union[float, sympy.Basic]]
Dictionary of Parameters with names `"x"`, `"y"`, or `"z"`. The value given for each of these is
a tuple of the lower and upper bound. Sympy expressions can be used to define these upper and lower
bounds.
parameterization : Parameterization
A Parameterization object used when the upper and lower bounds are parameterized.
"""
def __init__(
self,
bound_ranges: Dict[
Parameter, Tuple[Union[float, sympy.Basic], Union[float, sympy.Basic]]
],
parameterization: Parameterization = Parameterization(),
):
# store internal parameterization
self.parameterization = parameterization
# store bounds
self.bound_ranges = bound_ranges
@property
def dims(self):
"""
Returns
-------
dims : list of strings
output can be ['x'], ['x','y'], or ['x','y','z']
"""
return [str(x) for x in self.bound_ranges.keys()]
[docs] def sample(
self,
nr_points: int,
parameterization: Union[None, Parameterization] = None,
quasirandom: bool = False,
):
"""Sample points in Bounds.
Parameters
----------
nr_points : int
Number of points sampled from parameterization.
parameterization : Parameterization
Given if sampling bounds with different parameterization then the internal one stored in Bounds. Default is to not use this.
quasirandom : bool
If true then sample the points using Halton sequences.
Default is False.
"""
if parameterization is not None:
parameterization = self.parameterization
computed_bound_ranges = self._compute_bounds(parameterization)
return {
str(key): value
for key, value in _sample_ranges(
nr_points, computed_bound_ranges, quasirandom
).items()
}
[docs] def volume(self, parameterization: Union[None, Parameterization] = None):
"""Compute volume of bounds.
Parameters
----------
parameterization : Parameterization
Given if sampling bounds with different parameterization then the internal one stored in Bounds. Default is to not use this.
"""
# compute bounds from parameterization
computed_bound_ranges = self._compute_bounds(parameterization)
return np.prod(
[value[1] - value[0] for value in computed_bound_ranges.values()]
)
def union(self, other):
new_parameterization = self.parameterization.union(other.parameterization)
new_bound_ranges = {}
for (key, (lower_1, upper_1)), (lower_2, upper_2) in zip(
self.bound_ranges.items(), other.bound_ranges.values()
):
# compute new lower bound
if isinstance(lower_1, sympy.Basic) or isinstance(lower_2, sympy.Basic):
new_lower = sympy.Min(lower_1, lower_2)
elif isinstance(lower_1, (float, int)):
new_lower = min(lower_1, lower_2)
# compute new upper bound
if isinstance(upper_1, sympy.Basic) or isinstance(upper_2, sympy.Basic):
new_upper = sympy.Max(upper_1, upper_2)
elif isinstance(upper_1, (float, int)):
new_upper = max(upper_1, upper_2)
# add to list of bound ranges
new_bound_ranges[key] = (new_lower, new_upper)
return Bounds(new_bound_ranges, new_parameterization)
def intersection(self, other):
new_parameterization = self.parameterization.union(other.parameterization)
new_bound_ranges = {}
for (key, (lower_1, upper_1)), (lower_2, upper_2) in zip(
self.bound_ranges.items(), other.bound_ranges.values()
):
# compute new lower bound
if isinstance(lower_1, sympy.Basic) or isinstance(lower_2, sympy.Basic):
new_lower = sympy.Max(lower_1, lower_2)
elif isinstance(lower_1, (float, int)):
new_lower = max(lower_1, lower_2)
# compute new upper bound
if isinstance(upper_1, sympy.Basic) or isinstance(upper_2, sympy.Basic):
new_upper = sympy.Min(upper_1, upper_2)
elif isinstance(upper_1, (float, int)):
new_upper = min(upper_1, upper_2)
# add to list of bound ranges
new_bound_ranges[key] = (new_lower, new_upper)
return Bounds(new_bound_ranges, new_parameterization)
def scale(self, x, parameterization=Parameterization()):
scaled_bound_ranges = {
key: (lower * x, upper * x)
for key, (lower, upper) in self.bound_ranges.items()
}
return Bounds(
scaled_bound_ranges, self.parameterization.union(parameterization)
)
def translate(self, xyz, parameterization=Parameterization()):
translated_bound_ranges = {
key: (lower + x, upper + x)
for (key, (lower, upper)), x in zip(self.bound_ranges.items(), xyz)
}
return Bounds(
translated_bound_ranges, self.parameterization.union(parameterization)
)
def rotate(self, angle, axis, parameterization=Parameterization()):
# rotate bounding box
rotated_dims = [Parameter(key) for key in self.dims if key != axis]
bounding_points = itertools.product(
*[value for value in self.bound_ranges.values()]
)
rotated_bounding_points = []
for p in bounding_points:
p = {Parameter(key): value for key, value in zip(self.dims, p)}
rotated_p = {**p}
rotated_p[rotated_dims[0]] = (
sympy.cos(angle) * p[rotated_dims[0]]
- sympy.sin(angle) * p[rotated_dims[1]]
)
rotated_p[rotated_dims[1]] = (
sympy.sin(angle) * p[rotated_dims[0]]
+ sympy.cos(angle) * p[rotated_dims[1]]
)
rotated_bounding_points.append(rotated_p)
# find new bounds from rotated bounds
rotated_bound_ranges = {**self.bound_ranges}
for d in self.dims:
# find upper and lower bound
a = [p[Parameter(d)] for p in rotated_bounding_points]
lower = sympy.Min(*a)
upper = sympy.Max(*a)
if lower.is_number:
lower = float(lower)
if upper.is_number:
upper = float(upper)
rotated_bound_ranges[Parameter(d)] = (lower, upper)
return Bounds(
rotated_bound_ranges, self.parameterization.union(parameterization)
)
def copy(self):
return Bounds(self.bound_ranges.copy(), self.parameterization.copy())
def _compute_bounds(self, parameterization=None, nr_sample=10000):
# TODO this currently guesses the bounds by randomly sampling parameterization. This can be improved in the future.
# get new parameterization if provided
if parameterization is not None:
parameterization = self.parameterization
# set bound ranges
computed_bound_ranges = {}
for key, (lower, upper) in self.bound_ranges.items():
# compute lower
if isinstance(lower, (float, int)):
computed_lower = lower
elif isinstance(lower, sympy.Basic):
fn_lower = np_lambdify(lower, parameterization.parameters)
computed_lower = np.min(fn_lower(**parameterization.sample(nr_sample)))
else:
raise ValueError(
"Bound has non numeric or sympy values: " + str(self.bound_ranges)
)
# compute upper
if isinstance(upper, (float, int)):
computed_upper = upper
elif isinstance(upper, sympy.Basic):
fn_upper = np_lambdify(upper, parameterization.parameters)
computed_upper = np.max(fn_upper(**parameterization.sample(nr_sample)))
else:
raise ValueError(
"Bound has non numeric or sympy values: " + str(self.bound_ranges)
)
# store new range
computed_bound_ranges[key] = (computed_lower, computed_upper)
return computed_bound_ranges
def __str__(self):
return (
"bound_ranges: "
+ str(self.bound_ranges)
+ " param_ranges: "
+ str(self.parameterization)
)
def _sample_ranges(batch_size, ranges, quasirandom=False):
parameterization = {}
if quasirandom:
prime_index = 0
primes = create_primes(1000)
for key, value in ranges.items():
# sample parameter
if isinstance(value, tuple):
if quasirandom:
indices = [idx for idx in range(batch_size)]
rand_param = (
value[0]
+ (value[1] - value[0])
* create_samples(indices, number_base=primes[prime_index]).reshape(
-1, 1
)
).astype(float)
prime_index += 1
else:
rand_param = np.random.uniform(value[0], value[1], size=(batch_size, 1))
elif isinstance(value, (float, int)):
rand_param = np.zeros((batch_size, 1)) + value
elif isinstance(value, np.ndarray):
np_index = np.random.choice(value.shape[0], batch_size)
rand_param = value[np_index, :]
elif isinstance(value, Callable):
rand_param = value(batch_size)
else:
raise ValueError(
"range type: "
+ str(type(value))
+ " not supported, try (tuple, or np.ndarray)"
)
# if dependent sample break up parameter
if isinstance(key, tuple):
for i, k in enumerate(key):
parameterization[k] = rand_param[:, i : i + 1]
else:
parameterization[key] = rand_param
return parameterization