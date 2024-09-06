NVIDIA Holoscan SDK v2.3.0
Template Struct codec< ops::HolovizOp::InputSpec::View >

Struct Documentation

template<>
struct codec<ops::HolovizOp::InputSpec::View>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const ops::HolovizOp::InputSpec::View &view, Endpoint *endpoint)
static inline expected<ops::HolovizOp::InputSpec::View, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
