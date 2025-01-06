Program Listing for File forward_def.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2022-2024 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP #define HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP #include <cinttypes> namespace holoscan { class Application; class Arg; class ArgumentSetter; enum class ArgContainerType : uint8_t; enum class ArgElementType; class ArgList; class ArgType; class CLIOptions; class CLIParser; template <typename typeT> struct codec; class CodecRegistry; class Condition; enum class ConditionType; class Config; class ComponentBase; class Component; class ComponentSpec; class Endpoint; class ExecutionContext; class ExtensionManager; class Executor; class Fragment; template <typename NodeT, typename EdgeDataElementT> class Graph; class GXFParameterAdaptor; class InputContext; class IOSpec; class Logger; class Message; class MessageLabel; class MetadataDictionary; class Operator; class OperatorSpec; class OperatorTimestampLabel; class OutputContext; template <typename ValueT> class MetaParameter; template <typename ValueT> using Parameter = MetaParameter<ValueT>; class ParameterWrapper; enum class ParameterFlag; class NetworkContext; class Resource; class Scheduler; // holoscan::gxf namespace gxf { class Entity; class EntityGroup; class GXFComponent; class GXFCondition; class GXFInputContext; class GXFOutputContext; class GXFResource; class GXFExtensionManager; class GXFNetworkContext; class GXFScheduler; class GXFSystemResourceBase; } // namespace gxf // Distributed Application class AppDriver; class AppWorker; // holoscan::service namespace service { class AppDriverServer; class AppDriverClient; class AppWorkerServer; class AppWorkerClient; } // namespace service // NetworkContexts class UcxContext; // Schedulers enum class SchedulerType; class EventBasedScheduler; class GreedyScheduler; class MultiThreadScheduler; // holoscan::ops namespace ops { class GXFOperator; } // Conditions class AsynchronousCondition; class BooleanCondition; class CountCondition; class CudaBufferAvailableCondition; class CudaEventCondition; class CudaStreamCondition; class DownstreamMessageAffordableCondition; class ExpiringMessageAvailableCondition; class MessageAvailableCondition; class MultiMessageAvailableCondition; class MultiMessageAvailableTimeoutCondition; class PeriodicCondition; // Resources class Allocator; class AnnotatedDoubleBufferReceiver; class AnnotatedDoubleBufferTransmitter; class BlockMemoryPool; class Clock; class CudaAllocator; class CudaStreamPool; class CPUThread; class DoubleBufferReceiver; class DoubleBufferTransmitter; class GPUDevice; class HoloscanUcxReceiver; class HoloscanUcxTransmitter; class ManualClock; class Receiver; class RealtimeClock; class RMMAllocator; class SerializationBuffer; class StdComponentSerializer; class StdEntitySerializer; class StreamOrderedAllocator; class ThreadPool; class Transmitter; class UcxComponentSerializer; class UcxEntitySerializer; class UcxHoloscanComponentSerializer; class UcxReceiver; class UcxSerializationBuffer; class UcxTransmitter; class UnboundedAllocator; // Domain objects class Tensor; class TensorMap; } // namespace holoscan namespace YAML { class Node; } // namespace YAML #endif/* HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP */