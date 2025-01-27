NVIDIA Holoscan SDK v.2.8.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v.2.8.0  Template Struct codec< std::vector< typeT > >

Template Struct codec< std::vector< typeT > >

Struct Documentation

template<typename typeT>
struct codec<std::vector<typeT>>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const std::vector<typeT> &value, Endpoint *endpoint)
static inline expected<std::vector<typeT>, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
Previous Template Struct codec< std::vector< std::vector< typeT > > >
Next Struct ConnectionItem
© Copyright 2022-2024, NVIDIA. Last updated on Jan 27, 2025
content here