Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace >

Struct Documentation

template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace>

Custom YAML parser for ColorSpace enum

Public Static Functions

static inline Node encode(const holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace &color_space)

Encodes a ColorSpace enum to a YAML Node.

Parameters

color_space – The ColorSpace enum to encode.

Returns

YAML Node representation of the ColorSpace.

static inline bool decode(const Node &node, holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace &color_space)

Decodes a YAML Node to a ColorSpace enum.

Parameters

  • node – The YAML Node to decode.

  • color_space – The ColorSpace enum to populate.

Returns

true if successful, false otherwise.

