Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction >
Defined in File holoviz.hpp
-
template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction>
-
Public Static Functions
-
static inline Node encode(holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction&)
Throws runtime error as encoding this type is unsupported in YAML.
-
static inline bool decode(const Node&, holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction&)
Throws runtime error as decoding this type is unsupported in YAML.
- static inline Node encode(holoscan::ops::HolovizOp::KeyCallbackFunction&)
Previous Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::InputSpec::View >
Next Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::LayerCallbackFunction >