Holoscan SDK v3.10.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.10.0  Template Struct convert< nvidia::gxf::SchedulingPolicy >

Template Struct convert< nvidia::gxf::SchedulingPolicy >

Struct Documentation

template<>
struct convert<nvidia::gxf::SchedulingPolicy>

Public Static Functions

static inline Node encode(const nvidia::gxf::SchedulingPolicy &rhs)
static inline bool decode(const Node &node, nvidia::gxf::SchedulingPolicy &rhs)
Previous Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::WindowCloseCallbackFunction >
Next Class Allocator
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 2, 2026
content here