Program Listing for File subgraph.hpp

Return to documentation for file (include/holoscan/core/subgraph.hpp)

/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP

#include <fmt/format.h>

#include <memory>
#include <optional>
#include <set>
#include <string>
#include <type_traits>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <utility>
#include <vector>

#include "io_spec.hpp"

namespace holoscan {

// Forward declarations
class Config;
class DataLogger;
class Fragment;
class Operator;
class OperatorSpec;

struct InterfacePort {
  enum class PortType {
    kData,
    kExecution
  };

  struct Mapping {
    std::shared_ptr<Operator> internal_operator;
    std::string internal_port_name;
  };

  std::vector<Mapping> mappings;
  bool is_input;
  PortType port_type = PortType::kData;

  size_t size() const { return mappings.size(); }

  bool empty() const { return mappings.empty(); }

  void add_mapping(std::shared_ptr<Operator> op, std::string port_name) {
    mappings.push_back({std::move(op), std::move(port_name)});
  }
};

class Subgraph {
 public:
  Subgraph(Fragment* fragment, const std::string& name, const std::string& config_file = "");

  virtual ~Subgraph() = default;

  virtual void compose() = 0;

  const std::string& name() const { return name_; }

  const std::string& instance_name() const {
    static bool warned = false;
    if (!warned) {
      HOLOSCAN_LOG_WARN(
          "Subgraph::instance_name() is deprecated. Please use Subgraph::name() instead.");
      warned = true;
    }
    return name_;
  }

  Fragment* fragment() { return fragment_; }

  const Fragment* fragment() const { return fragment_; }

  std::string get_qualified_name(const std::string& object_name,
                                 const std::string& type_name = "operator") const {
    if (name_.empty()) {
      return object_name;
    }

    if (name_ == object_name) {
      auto err_msg = fmt::format(
          "Subgraph: child {} name '{}' is the same as the parent subgraph name '{}'. "
          "This is not allowed.",
          type_name,
          object_name,
          name_);
      HOLOSCAN_LOG_ERROR(err_msg);
      throw std::runtime_error(err_msg);
    }

    // Check if the operator name is already qualified with this instance name
    std::string expected_prefix = name_ + "_";
    if (object_name.size() >= expected_prefix.size() &&
        object_name.substr(0, expected_prefix.size()) == expected_prefix) {
      HOLOSCAN_LOG_TRACE(
          "Subgraph: {} name '{}' is already qualified with subgraph name '{}', returning "
          "as-is",
          type_name,
          object_name,
          name_);
      return object_name;  // Already qualified, return as-is
    }

    return fmt::format("{}_{}", name_, object_name);
  }

  // Fragment API compatibility - template method implementations in fragment.hpp
  template <typename OperatorT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename OperatorT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(ArgsT&&... args);

  template <typename ConditionT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename ConditionT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(ArgsT&&... args);

  template <typename ResourceT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename ResourceT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(ArgsT&&... args);

  template <typename ServiceT>
  bool register_service(const std::shared_ptr<ServiceT>& svc, std::string_view id = "");

  template <typename SubgraphT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<SubgraphT> make_subgraph(const std::string& child_name, ArgsT&&... args) {
    // Check for duplicate nested subgraph names
    if (nested_subgraph_names_.find(child_name) != nested_subgraph_names_.end()) {
      throw std::runtime_error(
          fmt::format("Subgraph::make_subgraph: Duplicate nested subgraph name '{}' in subgraph "
                      "'{}'. Each nested subgraph must have a unique name within the same parent "
                      "subgraph.",
                      child_name,
                      name_));
    }

    // Create hierarchical name: parent_name + "_" + child_name
    std::string hierarchical_name = get_qualified_name(child_name, "subgraph");

    // Create nested subgraph with same Fragment* and hierarchical name
    auto nested_subgraph =
        std::make_shared<SubgraphT>(fragment_, hierarchical_name, std::forward<ArgsT>(args)...);

    // Compose immediately - operators added directly to Fragment's main graph
    if (!nested_subgraph->is_composed()) {
      nested_subgraph->compose();
      nested_subgraph->set_composed(true);
    }

    // Store for interface port resolution
    nested_subgraphs_.push_back(nested_subgraph);

    // Register the child name
    nested_subgraph_names_.insert(child_name);

    return nested_subgraph;
  }

  void add_operator(const std::shared_ptr<Operator>& op);

  void add_subgraph(const std::shared_ptr<Subgraph>& subgraph);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  virtual void set_dynamic_flows(
      const std::shared_ptr<Operator>& op,
      const std::function<void(const std::shared_ptr<Operator>&)>& dynamic_flow_func);

  void add_data_logger(const std::shared_ptr<DataLogger>& logger);

  void add_interface_port(const std::string& external_name,
                          const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                          std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt,
                          std::optional<bool> is_input = std::nullopt);

  void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
                                const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt);

  void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
                                 const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                 std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt);

  void add_interface_port(const std::string& external_name,
                          const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                          std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt,
                          std::optional<bool> is_input = std::nullopt);

  void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
                                const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);

  void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
                                 const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                 std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);

  // ========== Execution Interface Port Methods ==========

  void add_input_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                     const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);

  void add_output_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                      const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);

  void add_input_exec_interface_port(
      const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
      std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);

  void add_output_exec_interface_port(
      const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
      std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);

  const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& interface_ports() const {
    return interface_ports_;
  }

  const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& exec_interface_ports() const {
    return exec_interface_ports_;
  }

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_interface_operator_port(
      const std::string& port_name) const;

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_exec_interface_operator_port(
      const std::string& port_name) const;

  bool is_composed() const { return is_composed_; }

  void set_composed(bool composed) { is_composed_ = composed; }

  std::vector<std::shared_ptr<Operator>> operators() const;

  // ========== Configuration Methods (Getters) ==========

  Config& config();

  std::shared_ptr<Config> config_shared();

  ArgList from_config(const std::string& key);

  std::unordered_set<std::string> config_keys();

 protected:
  // ========== Configuration Methods (Setters - Protected) ==========
  // These setters are protected because config must be set before compose() runs.
  // Pass config_file to the Subgraph constructor instead of calling these methods directly.

  void config(const std::string& config_file, const std::string& prefix = "");

 private:
  std::unordered_map<std::string, InterfacePort> interface_ports_;
  std::unordered_map<std::string, InterfacePort>
      exec_interface_ports_;
  std::vector<std::shared_ptr<Subgraph>>
      nested_subgraphs_;
  std::unordered_set<std::string>
      nested_subgraph_names_;
  bool is_composed_ = false;
  Fragment* fragment_;
  const std::string name_;
  std::shared_ptr<Config> config_;

  std::string format_port_list(
      const std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& ports);

  bool validate_operator_port(const std::shared_ptr<Operator>& op, const std::string& port_name,
                              bool expect_input);

  bool validate_operator_exec_port(const std::shared_ptr<Operator>& op);

  bool check_exec_port_name_available(const std::string& external_name);

  void register_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                    const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                    const std::string& internal_port_name, bool is_input);

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> resolve_nested_exec_port(
      const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
      const std::string& internal_interface_port, bool expect_input);
};

// Template method implementations moved to fragment.hpp to resolve circular dependency

}  // namespace holoscan

#endif/* HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP */

