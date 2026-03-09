Holoscan SDK v3.11.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.11.0  Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction >

Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction >

Struct Documentation

template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction>

Public Static Functions

static inline Node encode(holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction&)

Throws runtime error as encoding this type is unsupported in YAML.

static inline bool decode(const Node&, holoscan::ops::HolovizOp::ScrollCallbackFunction&)

Throws runtime error as decoding this type is unsupported in YAML.

Previous Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::MouseButtonCallbackFunction >
Next Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction >
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Mar 9, 2026