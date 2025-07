Program Listing for File data_processor.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2022-2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef MODULES_HOLOINFER_SRC_PROCESS_DATA_PROCESSOR_HPP #define MODULES_HOLOINFER_SRC_PROCESS_DATA_PROCESSOR_HPP #include <cuda.h> #include <cuda_runtime.h> #include <cuda_runtime_api.h> #include <nvrtc.h> #include <bits/stdc++.h> #include <cstring> #include <functional> #include <iostream> #include <map> #include <memory> #include <sstream> #include <string> #include <vector> #include <holoinfer.hpp> #include <holoinfer_constants.hpp> #include <holoinfer_utils.hpp> #include <holoscan/core/analytics/data_exporter.hpp> #include <process/transforms/generate_boxes.hpp> namespace holoscan { namespace inference { using processor_FP = std::function<InferStatus( const std::vector<int>&, const void*, std::vector<int64_t>&, DataMap&, const std::vector<std::string>& output_tensors, const std::vector<std::string>& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream)>; using cuda_FP = std::function<InferStatus(const std::vector<std::string>&, const std::vector<int>&, const void*, std::vector<int64_t>&, DataMap&, const std::vector<std::string>& output_tensors, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream)>; // Declaration of function callback for transforms that need configuration (via a yaml file). // Transforms additionally support multiple inputs and outputs from the processing. using transforms_FP = std::function<InferStatus(const std::string&, const std::map<std::string, void*>&, const std::map<std::string, std::vector<int>>&, DataMap&, DimType&)>; class DataProcessor { public: DataProcessor() {} ~DataProcessor(); InferStatus initialize(const MultiMappings& process_operations, const Mappings& custom_kernels, const std::string config_path); InferStatus process_operation(const std::string& operation, const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& processed_dims, DataMap& processed_data_map, const std::vector<std::string>& output_tensors, const std::vector<std::string>& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream); InferStatus process_transform(const std::string& transform, const std::string& key, const std::map<std::string, void*>& indata, const std::map<std::string, std::vector<int>>& indim, DataMap& processed_data, DimType& processed_dims); InferStatus compute_max_per_channel_scaled(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data_map, const std::vector<std::string>& output_tensors, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream); InferStatus scale_intensity_cpu(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data_map, const std::vector<std::string>& output_tensors); InferStatus print_results(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data); InferStatus print_results_int32(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data); InferStatus print_custom_binary_classification(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data, const std::vector<std::string>& custom_strings); InferStatus export_binary_classification_to_csv(const std::vector<int>& in_dims, const void* in_data, const std::vector<std::string>& custom_strings); InferStatus launchCustomKernel(const std::vector<std::string>& ids, const std::vector<int>& dimensions, const void* input, std::vector<int64_t>& processed_dims, DataMap& processed_data_map, const std::vector<std::string>& output_tensors, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream); InferStatus prepareCustomKernel(); private: inline static const std::map<std::string, holoinfer_data_processor> supported_compute_operations_{ {"max_per_channel_scaled", holoinfer_data_processor::h_CUDA_AND_HOST}, {"custom_cuda_kernel", holoinfer_data_processor::h_CUDA_AND_HOST}, {"scale_intensity_cpu", holoinfer_data_processor::h_HOST}}; inline static const std::map<std::string, holoinfer_data_processor> supported_transforms_{ {"generate_boxes", holoinfer_data_processor::h_HOST}}; // Map with operation name as key, with pointer to its object std::map<std::string, std::unique_ptr<TransformBase>> transforms_; inline static const std::map<std::string, holoinfer_data_processor> supported_print_operations_{ {"print", holoinfer_data_processor::h_HOST}, {"print_int32", holoinfer_data_processor::h_HOST}, {"print_custom_binary_classification", holoinfer_data_processor::h_HOST}}; inline static const std::map<std::string, holoinfer_data_processor> supported_export_operations_{ {"export_binary_classification_to_csv", holoinfer_data_processor::h_HOST}}; processor_FP max_per_channel_scaled_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return compute_max_per_channel_scaled( in_dims, in_data, out_dims, out_data, output_tensors, process_with_cuda, cuda_stream); }; processor_FP scale_intensity_cpu_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return scale_intensity_cpu(in_dims, in_data, out_dims, out_data, output_tensors); }; processor_FP print_results_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return print_results(in_dims, in_data); }; processor_FP print_custom_binary_classification_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return print_custom_binary_classification(in_dims, in_data, custom_strings); }; processor_FP export_binary_classification_to_csv_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return export_binary_classification_to_csv(in_dims, in_data, custom_strings); }; processor_FP print_results_i32_fp_ = [this](auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, auto& custom_strings, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return print_results_int32(in_dims, in_data); }; cuda_FP custom_cuda_kernel_fp_ = [this](const std::vector<std::string>& ids, auto& in_dims, const void* in_data, std::vector<int64_t>& out_dims, DataMap& out_data, auto& output_tensors, bool process_with_cuda, cudaStream_t cuda_stream) { return launchCustomKernel( ids, in_dims, in_data, out_dims, out_data, output_tensors, process_with_cuda, cuda_stream); }; const std::map<std::string, processor_FP> oper_to_fp_{ {"max_per_channel_scaled", max_per_channel_scaled_fp_}, {"scale_intensity_cpu", scale_intensity_cpu_fp_}, {"print", print_results_fp_}, {"print_int32", print_results_i32_fp_}, {"print_custom_binary_classification", print_custom_binary_classification_fp_}, {"export_binary_classification_to_csv", export_binary_classification_to_csv_fp_}}; const std::map<std::string, cuda_FP> cuda_to_fp_{{"custom_cuda_kernel", custom_cuda_kernel_fp_}}; transforms_FP generate_boxes_fp_ = [this](const std::string& key, const std::map<std::string, void*>& indata, const std::map<std::string, std::vector<int>>& indim, DataMap& processed_data, DimType& processed_dims) { return transforms_.at(key)->execute(indata, indim, processed_data, processed_dims); }; const std::map<std::string, transforms_FP> transform_to_fp_{ {"generate_boxes", generate_boxes_fp_}}; void max_per_channel_scaled_cuda(size_t rows, size_t cols, size_t channels, const float* indata, float* outdata, cudaStream_t cuda_stream); std::string config_path_ = {}; std::unique_ptr<DataExporter> data_exporter_ = nullptr; // Custom CUDA kernel feature related parameters CUdevice device_ = 0; CUcontext context_ = nullptr; CUmodule module_ = nullptr; std::string custom_cuda_src_; std::map<std::string, CUfunction> kernel_; std::map<std::string, holoinfer_datatype> output_dtype_; std::map<std::string, std::string> custom_kernel_thread_per_block_; std::map<std::string, std::vector<int>> custom_kernel_output_dimensions_; std::map<std::string, bool> custom_cuda_kernel_processed_; bool dynamic_output_dim_ = true; std::map<std::string, bool> first_time_kernel_launch_map_; std::map<std::string, std::vector<std::shared_ptr<DataBuffer>>> intermediate_buffers_; std::map<std::string, std::vector<void*>> intermediate_inputs_; }; } // namespace inference } // namespace holoscan #endif/* MODULES_HOLOINFER_SRC_PROCESS_DATA_PROCESSOR_HPP */