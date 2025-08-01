Program Listing for File types.hpp
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_POSE_TREE_MATH_TYPES_HPP
#define HOLOSCAN_POSE_TREE_MATH_TYPES_HPP
#include <Eigen/Eigen>
#include <cmath>
#include <limits>
namespace holoscan {
template <typename K>
bool is_almost_zero(K value) {
return std::abs(value) < std::numeric_limits<K>::epsilon() * K(100);
}
template <typename K>
bool is_almost_one(K value) {
return std::abs(1.0 - value) < std::numeric_limits<K>::epsilon() * K(100);
}
template <typename K, int N, int M>
using Matrix = Eigen::Matrix<K, N, M>;
template <typename K, int N>
using Vector = Eigen::Matrix<K, N, 1>;
template <typename K, int N>
using RowVector = Eigen::Matrix<K, 1, N>;
template <typename K, int N>
using ColVector = Eigen::Matrix<K, N, 1>;
template <typename K>
using VectorX = Vector<K, Eigen::Dynamic>;
using VectorXd = VectorX<double>;
using VectorXf = VectorX<float>;
using VectorXi = VectorX<int>;
using VectorXub = VectorX<uint8_t>;
template <typename K>
using RowVectorX = RowVector<K, Eigen::Dynamic>;
using RowVectorXf = RowVectorX<float>;
template <typename K>
using ColVectorX = ColVector<K, Eigen::Dynamic>;
using ColVectorXf = ColVectorX<float>;
template <typename K>
using MatrixX = Matrix<K, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>;
using MatrixXd = MatrixX<double>;
using MatrixXf = MatrixX<float>;
using MatrixXi = MatrixX<int>;
#define DEFINE_MATRIX_TYPES(N) \
template <typename K> \
using Matrix##N = Matrix<K, N, N>; \
using Matrix##N##d = Matrix##N<double>; \
using Matrix##N##f = Matrix##N<float>; \
using Matrix##N##i = Matrix##N<int>;
DEFINE_MATRIX_TYPES(2)
DEFINE_MATRIX_TYPES(3)
DEFINE_MATRIX_TYPES(4)
DEFINE_MATRIX_TYPES(5)
DEFINE_MATRIX_TYPES(6)
DEFINE_MATRIX_TYPES(7)
DEFINE_MATRIX_TYPES(8)
#undef DEFINE_MATRIX_TYPES
#define DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(N) \
template <typename K> \
using Matrix##N##X = Matrix<K, N, Eigen::Dynamic>; \
using Matrix##N##Xd = Matrix##N##X<double>; \
using Matrix##N##Xf = Matrix##N##X<float>; \
using Matrix##N##Xi = Matrix##N##X<int>;
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(2)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(3)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(4)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(5)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(6)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(7)
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(8)
#undef DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES
template <typename K>
using Matrix34 = Matrix<K, 3, 4>;
using Matrix34d = Matrix34<double>;
using Matrix34f = Matrix34<float>;
using Matrix34i = Matrix34<int>;
template <typename K>
using Matrix43 = Matrix<K, 4, 3>;
using Matrix43d = Matrix43<double>;
using Matrix43f = Matrix43<float>;
using Matrix43i = Matrix43<int>;
#define DEFINE_VECTOR_TYPES(N) \
template <typename K> \
using Vector##N = Vector<K, N>; \
using Vector##N##d = Vector##N<double>; \
using Vector##N##f = Vector##N<float>; \
using Vector##N##i = Vector##N<int>; \
using Vector##N##ub = Vector##N<uint8_t>;
DEFINE_VECTOR_TYPES(2)
DEFINE_VECTOR_TYPES(3)
DEFINE_VECTOR_TYPES(4)
DEFINE_VECTOR_TYPES(5)
DEFINE_VECTOR_TYPES(6)
DEFINE_VECTOR_TYPES(7)
DEFINE_VECTOR_TYPES(8)
#undef DEFINE_VECTOR_TYPES
template <typename K>
using Quaternion = Eigen::Quaternion<K>;
using Quaterniond = Quaternion<double>;
using Quaternionf = Quaternion<float>;
template <typename K>
Quaternion<K> operator+(const Quaternion<K>& lhs, const Quaternion<K>& rhs) {
return Quaternion<K>(lhs.coeffs() + rhs.coeffs());
}
template <typename K>
Quaternion<K> operator-(const Quaternion<K>& lhs, const Quaternion<K>& rhs) {
return Quaternion<K>(lhs.coeffs() - rhs.coeffs());
}
template <typename K>
Quaternion<K> operator-(const Quaternion<K>& q) {
return Quaternion<K>(-q.coeffs());
}
} // namespace holoscan
#endif/* HOLOSCAN_POSE_TREE_MATH_TYPES_HPP */