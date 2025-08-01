Program Listing for File pose_tree_history.hpp
#ifndef HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP
#define HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP
#include <shared_mutex>
#include "holoscan/core/expected.hpp"
#include "holoscan/pose_tree/math/pose3.hpp"
namespace holoscan {
class PoseTreeEdgeHistory {
public:
enum class AccessMethod {
kNearest,
kInterpolateLinearly,
kExtrapolateLinearly,
kInterpolateSlerp,
kExtrapolateSlerp,
kPrevious,
kDefault,
};
enum class Error {
kInvalidArgument,
kOutOfOrder,
kFramesNotLinked,
kOutOfRange,
};
template <typename T>
using expected_t = expected<T, Error>;
using unexpected_t = unexpected<Error>;
using frame_t = uint64_t;
using version_t = uint64_t;
struct TimedPose {
Pose3d pose;
double time;
version_t version;
bool valid;
};
PoseTreeEdgeHistory() = default;
PoseTreeEdgeHistory(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_size, TimedPose* buffer);
PoseTreeEdgeHistory(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_size, AccessMethod access_method,
TimedPose* buffer);
expected_t<void> set(double time, const Pose3d& pose, version_t version);
expected_t<TimedPose> at(int32_t index) const;
expected_t<Pose3d> get(double time, AccessMethod method, version_t version) const;
expected_t<void> disconnect(double time, version_t version);
bool connected() const;
void reset();
expected_t<TimedPose> latest() const;
const TimedPose* data() const { return edges_info_; }
int32_t size() const { return size_; }
int32_t maximum_size() const { return maximum_size_; }
frame_t lhs() const { return lhs_; }
frame_t rhs() const { return rhs_; }
private:
expected_t<int32_t> reserve_new_pose(double time, version_t version);
mutable std::shared_timed_mutex mutex_;
TimedPose* edges_info_ = nullptr;
frame_t lhs_, rhs_;
int32_t maximum_size_ = 0;
int32_t size_ = 0;
int32_t pos_ = 0;
AccessMethod default_access_method_;
};
} // namespace holoscan
#endif/* HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP */