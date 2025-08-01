NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Template Struct formatter< nvidia::gxf::VideoBufferInfo >

Inheritance Relationships

Base Type

  • public formatter< fmt::string_view >

Struct Documentation

template<>
struct formatter<nvidia::gxf::VideoBufferInfo> : public formatter<fmt::string_view>

Public Functions

format_context::iterator format(const nvidia::gxf::VideoBufferInfo &v, fmt::format_context &ctx) const
