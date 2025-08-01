NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Struct Documentation

template<typename T>
struct _type_info<Parameter<std::vector<T>>>

Public Types

using container_type = vector_type
using element_type = base_type_t<T>
using derived_type = std::decay_t<T>

Public Static Attributes

static constexpr int32_t dimension = 1
