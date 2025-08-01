Topics
NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Typedef holoscan::Pose2f
Typedef holoscan::Pose2f
Defined in
File pose2.hpp
Typedef Documentation
using
holoscan
::
Pose2f
=
Pose2
<
float
>
Pose2
with single precision.
