Typedef holoscan::RowVectorX

NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Typedef Documentation

template<typename K>
using holoscan::RowVectorX = RowVector<K, Eigen::Dynamic>

Dynamic-sized row vector types.

