NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
Typedef holoscan::Vector2i

Typedef Documentation

using holoscan::Vector2i = Vector2<int>
