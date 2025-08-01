NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0  Typedef holoscan::Matrix3Xd

Typedef holoscan::Matrix3Xd

Typedef Documentation

using holoscan::Matrix3Xd = Matrix3X<double>
Previous Typedef holoscan::Matrix3X
Next Typedef holoscan::Matrix3Xf
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Aug 1, 2025.
content here