NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.4.0  Typedef holoscan::Matrix8Xf

Typedef holoscan::Matrix8Xf

Typedef Documentation

using holoscan::Matrix8Xf = Matrix8X<float>
Previous Typedef holoscan::Matrix8Xd
Next Typedef holoscan::Matrix8Xi
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Aug 1, 2025.
content here