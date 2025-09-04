NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
Typedef holoscan::Matrix7X

Typedef Documentation

template<typename K>
using holoscan::Matrix7X = Matrix<K, 7, Eigen::Dynamic>
