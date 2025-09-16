Define DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES

NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(N)

Macro to define matrix types with fixed rows and dynamic columns.

Creates template aliases for matrices with N fixed rows and dynamic columns. These are useful for storing and efficiently manipulating sets of geometric entities:

  • 2×N: 2D points in Euclidean coordinates

  • 3×N: 2D points in homogeneous coordinates or 3D points in Euclidean coordinates

  • 4×N: planes or 3D points in homogeneous coordinates

