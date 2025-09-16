NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.6.0  Typedef holoscan::Vector4i

Typedef holoscan::Vector4i

Typedef Documentation

using holoscan::Vector4i = Vector4<int>
Previous Typedef holoscan::Vector4f
Next Typedef holoscan::Vector4ub
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Sep 16, 2025.
content here