Typedef holoscan::Matrix2X

Typedef Documentation

template<typename K>
using holoscan::Matrix2X = Matrix<K, 2, Eigen::Dynamic>
