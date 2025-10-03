NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.6.1  Program Listing for File pose_tree.hpp

Program Listing for File pose_tree.hpp

Return to documentation for file (include/holoscan/pose_tree/pose_tree.hpp)

Copy
Copied!
            

            
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HPP
#define HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HPP

#include <map>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <shared_mutex> // NOLINT(build/include_order)
#include <unordered_map>
#include <utility>
#include <vector>

#include "common/fixed_vector.hpp"
#include "common/unique_index_map.hpp"
#include "holoscan/core/expected.hpp"
#include "holoscan/core/resources/gxf/first_fit_allocator.hpp"
#include "holoscan/logger/logger.hpp"
#include "holoscan/pose_tree/hash_map.hpp"
#include "holoscan/pose_tree/math/pose2.hpp"
#include "holoscan/pose_tree/math/pose3.hpp"
#include "holoscan/pose_tree/pose_tree_history.hpp"

namespace std {
template <class A, class B>
struct hash<pair<A, B>> {
  size_t operator()(const pair<A, B>& p) const {
    return std::hash<A>{}(p.first) ^ (std::hash<B>{}(p.second) << 1);
  }
};
}  // namespace std

namespace holoscan {

class PoseTree {
 public:
  enum class Error {
    kInvalidArgument = 0,
    kOutOfMemory = 1,
    kFrameNotFound = 2,
    kAlreadyExists = 3,
    kCyclingDependency = 4,
    kFramesNotLinked = 5,
    kPoseOutOfOrder = 6,
    kLogicError = 7,
  };

  struct InitParameters {
    int32_t number_frames;
    int32_t number_edges;
    int32_t history_length;
    int32_t default_number_edges;
    int32_t default_history_length;
    int32_t edges_chunk_size;
    int32_t history_chunk_size;
  };

  static constexpr int32_t kFrameNameMaximumLength = 127;

  static constexpr char const* kAutoGeneratedFrameNamePrefix = "_frame_";

  template <typename T>
  using expected_t = nvidia::Expected<T, Error>;
  using unexpected_t = nvidia::Unexpected<Error>;

  using frame_t = uint64_t;
  using version_t = uint64_t;
  using history_t = uint64_t;

  using uid_t = uint64_t;

  using CreateFrameCallback = std::function<void(frame_t frame)>;
  using SetEdgeCallback =
      std::function<void(frame_t lhs, frame_t rhs, double time, const Pose3d& lhs_T_rhs)>;

  expected_t<void> init(int32_t number_frames = 1024, int32_t number_edges = 16384,
                        int32_t history_length = 1048576, int32_t default_number_edges = 16,
                        int32_t default_history_length = 1024, int32_t edges_chunk_size = 4,
                        int32_t history_chunk_size = 64);

  void deinit();

  expected_t<void> set_multithreading_info(frame_t start_frame_id, frame_t increment);

  version_t get_pose_tree_version() const;

  expected_t<frame_t> create_frame_with_id(frame_t frame_id, std::string_view name);

  expected_t<frame_t> create_frame(std::string_view name, int32_t number_edges);

  expected_t<frame_t> create_frame(std::string_view name);

  expected_t<frame_t> create_frame(int32_t number_edges);

  expected_t<frame_t> create_frame();

  expected_t<frame_t> find_frame(std::string_view name) const;

  expected_t<frame_t> find_or_create_frame(std::string_view name);

  expected_t<frame_t> find_or_create_frame(std::string_view name, int32_t number_edges);

  expected_t<version_t> create_edges(frame_t lhs, frame_t rhs);

  expected_t<version_t> create_edges(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_length);

  expected_t<version_t> create_edges(frame_t lhs, frame_t rhs,
                                     PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method);

  expected_t<version_t> create_edges(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_length,
                                     PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method);

  expected_t<version_t> create_edges(std::string_view lhs, std::string_view rhs);

  expected_t<version_t> create_edges(std::string_view lhs, std::string_view rhs,
                                     int32_t maximum_length);

  expected_t<version_t> create_edges(std::string_view lhs, std::string_view rhs,
                                     PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method);

  expected_t<version_t> create_edges(std::string_view lhs, std::string_view rhs,
                                     int32_t maximum_length,
                                     PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method);

  expected_t<version_t> delete_frame(frame_t uid);

  expected_t<version_t> delete_frame(std::string_view name);

  expected_t<version_t> delete_edge(frame_t lhs, frame_t rhs);

  expected_t<version_t> delete_edge(std::string_view lhs, std::string_view rhs);

  expected_t<version_t> disconnect_frame(frame_t uid, double time);

  expected_t<version_t> disconnect_frame(std::string_view name, double time);

  expected_t<version_t> disconnect_edge(frame_t lhs, frame_t rhs, double time);

  expected_t<version_t> disconnect_edge(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time);

  // Disable all the implicit cast (to make sure to catch a call with the wrong type for the time)
  template <class... Args>
  expected_t<Pose3d> disconnect_frame(Args&&... args) = delete;
  template <class... Args>
  expected_t<Pose3d> disconnect_edge(Args&&... args) = delete;

  expected_t<std::string_view> get_frame_name(frame_t uid) const;

  expected_t<InitParameters> get_init_parameters() const;

  expected_t<std::pair<Pose3d, double>> get_latest(frame_t lhs, frame_t rhs) const;

  expected_t<std::pair<Pose3d, double>> get_latest(std::string_view lhs,
                                                   std::string_view rhs) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, double time,
                         PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method, version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, double time, version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, double time,
                         PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, double time) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time,
                         PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method, version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time,
                         version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, version_t version) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time,
                         PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time) const;

  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs) const;

  // Disable all the implicit cast (to make sure to catch a call with the wrong type for the time)
  template <class... Args>
  expected_t<Pose3d> get(frame_t lhs, frame_t rhs, Args&&... args) const = delete;
  template <class... Args>
  expected_t<Pose3d> get(std::string_view lhs, std::string_view rhs, Args&&... args) const = delete;

  template <class... Args>
  expected_t<Pose2d> get_pose2_xy(Args&&... args) const {
    return get(std::forward<Args>(args)...).map([](const Pose3d& pose_3d) {
      return pose_3d.to_pose2_xy();
    });
  }

  expected_t<version_t> set(frame_t lhs, frame_t rhs, double time, const Pose3d& lhs_T_rhs);

  expected_t<version_t> set(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time,
                            const Pose3d& lhs_T_rhs);

  expected_t<version_t> set(frame_t lhs, frame_t rhs, double time, const Pose2d& lhs_T_rhs) {
    return set(lhs, rhs, time, Pose3d::from_pose2_xy(lhs_T_rhs));
  }

  expected_t<version_t> set(std::string_view lhs, std::string_view rhs, double time,
                            const Pose2d& lhs_T_rhs) {
    return set(lhs, rhs, time, Pose3d::from_pose2_xy(lhs_T_rhs));
  }
  // Then we disable all the calls not made with double.
  template <typename T, typename Pose>
  expected_t<version_t> set(frame_t lhs, frame_t rhs, T time, const Pose& lhs_T_rhs) = delete;
  template <typename T, typename Pose>
  expected_t<version_t> set(std::string_view lhs, std::string_view rhs, T time,
                            const Pose& lhs_T_rhs) = delete;

  template <typename T>
  expected_t<void> get_edge_uids(T& container) const {
    std::shared_lock<std::shared_timed_mutex> lock(mutex_);
    if (container.capacity() < static_cast<typename T::size_type>(edges_map_.size())) {
      return unexpected_t(Error::kOutOfMemory);
    }
    container.clear();
    for (const auto& key : edges_map_keys_) {
      if (!key) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      const auto value = edges_map_.get(key.value());
      if (!value) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      const auto history = histories_map_.try_get(value.value());
      if (!history) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      if (!history.value()->connected()) {
        continue;
      }
      container.push_back(key.value());
    }
    return expected_t<void>{};
  }

  template <typename T>
  expected_t<void> get_edge_names(T& container) const {
    std::shared_lock<std::shared_timed_mutex> lock(mutex_);
    container.clear();
    if (container.capacity() < edges_map_.size()) {
      return unexpected_t(Error::kOutOfMemory);
    }
    for (const auto& key : edges_map_keys_) {
      if (!key) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      const auto value = edges_map_.get(key.value());
      if (!value) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      const auto history = histories_map_.try_get(value.value());
      if (!history) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      if (!history.value()->connected()) {
        continue;
      }
      auto lhs_name = get_frame_name(key.value().first);
      auto rhs_name = get_frame_name(key.value().second);
      if (!lhs_name || !rhs_name) {
        continue;
      }
      container.push_back({lhs_name.value(), rhs_name.value()});
    }
    return expected_t<void>{};
  }

  template <typename T>
  expected_t<void> get_frame_uids(T& container) const {
    std::shared_lock<std::shared_timed_mutex> lock(mutex_);
    container.clear();
    if (container.capacity() < name_to_uid_map_keys_.size()) {
      return unexpected_t(Error::kOutOfMemory);
    }
    for (const auto& key : name_to_uid_map_keys_) {
      if (!key) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      const auto value = name_to_uid_map_.get(key.value());
      if (!value) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      container.push_back(value.value());
    }
    return expected_t<void>{};
  }

  template <typename T>
  expected_t<void> get_frame_names(T& container) const {
    std::shared_lock<std::shared_timed_mutex> lock(mutex_);
    container.clear();
    if (container.capacity() < name_to_uid_map_keys_.size()) {
      return unexpected_t(Error::kOutOfMemory);
    }
    for (const auto& key : name_to_uid_map_keys_) {
      if (!key) {
        return unexpected_t(Error::kLogicError);
      }
      container.push_back(key.value());
    }
    return expected_t<void>{};
  }

  expected_t<uid_t> add_create_frame_callback(CreateFrameCallback callback);

  expected_t<void> remove_create_frame_callback(uid_t cid);

  expected_t<uid_t> add_set_edge_callback(SetEdgeCallback callback);

  expected_t<void> remove_set_edge_callback(uid_t cid);

  static const char* error_to_str(Error error);

 private:
  struct FrameInfo {
    history_t* history;
    int32_t number_edges;
    int32_t maximum_number_edges;
    char name[kFrameNameMaximumLength + 1];
    std::string_view name_view;
    int32_t distance_to_root;
    frame_t node_to_root;
    frame_t root;
    mutable version_t hint_version;
    mutable frame_t dfs_link;
    frame_t uid;
  };

  // Implementation of find_or_create_frame
  expected_t<frame_t> find_or_create_frame_impl(std::string_view name, int32_t number_edges);
  // Implementation of find_frame
  expected_t<frame_t> find_frame_impl(std::string_view name) const;
  // Implementation of create_frame
  expected_t<frame_t> create_frame_impl(std::string_view name, int32_t number_edges,
                                        const frame_t* id);
  // Implementation of create_edges
  expected_t<version_t> create_edges_impl(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_length,
                                          PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method);
  // Implementation of delete_edge
  expected_t<version_t> delete_edge_impl(frame_t lhs, frame_t rhs, version_t version);
  // Update the path to the root for a given connected component starting from the given node.
  expected_t<void> update_root(frame_t root);
  // Implementation of get using the pre-computed path to the root as a hint. If it fails, it falls
  // back to get_dfs_impl.
  expected_t<Pose3d> get_impl(frame_t lhs, frame_t rhs, double time,
                              PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method, version_t version) const;
  // Implementation of get that do a dfs to see if a path exists at a given time.
  expected_t<Pose3d> get_dfs_impl(frame_t lhs, frame_t rhs, double time,
                                  PoseTreeEdgeHistory::AccessMethod method,
                                  version_t version) const;

  mutable std::shared_timed_mutex mutex_;
  mutable std::mutex dfs_mutex_;

  mutable std::shared_timed_mutex create_frame_callbacks_mutex_;
  nvidia::UniqueIndexMap<CreateFrameCallback> create_frame_callbacks_;
  nvidia::FixedVector<uid_t> create_frame_callbacks_keys_;
  mutable std::shared_timed_mutex set_edge_callbacks_mutex_;
  nvidia::UniqueIndexMap<SetEdgeCallback> set_edge_callbacks_;
  nvidia::FixedVector<uid_t> set_edge_callbacks_keys_;

  // TODO(ben): We need to get rid of std::map
  pose_tree::HashMap<std::pair<frame_t, frame_t>, history_t> edges_map_;
  nvidia::FixedVector<std::pair<frame_t, frame_t>> edges_map_keys_;

  pose_tree::HashMap<std::string_view, frame_t> name_to_uid_map_;
  nvidia::FixedVector<std::string_view> name_to_uid_map_keys_;

  pose_tree::HashMap<frame_t, FrameInfo> frame_map_;
  frame_t next_frame_id_{};
  frame_t frame_id_increment_{};

  std::unique_ptr<frame_t[]> frames_stack_;

  // TODO(ben): We need to get rid of std::map
  nvidia::UniqueIndexMap<PoseTreeEdgeHistory> histories_map_;

  FirstFitAllocator<history_t> histories_management_;

  FirstFitAllocator<PoseTreeEdgeHistory::TimedPose> poses_management_;

  version_t version_{};
  mutable version_t hint_version_{};

  InitParameters init_params_{};

  int32_t default_number_edges_{};
  int32_t default_history_length_{};

  uid_t frame_cb_latest_uid_{};
  uid_t edge_cb_latest_uid_{};
};

}  // namespace holoscan

#endif/* HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HPP */

© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Oct 3, 2025.