Typedef holoscan::Parameter

Typedef Documentation

template<typename ValueT>
using holoscan::Parameter = MetaParameter<ValueT>
