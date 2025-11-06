Define DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES
Defined in File types.hpp
-
DEFINE_FIXED_ROWS_MATRIX_TYPES(N)
Macro to define matrix types with fixed rows and dynamic columns.
Creates template aliases for matrices with N fixed rows and dynamic columns. These are useful for storing and efficiently manipulating sets of geometric entities:
2×N: 2D points in Euclidean coordinates
3×N: 2D points in homogeneous coordinates or 3D points in Euclidean coordinates
4×N: planes or 3D points in homogeneous coordinates
-
Previous Define DEFAULT_PATH_LENGTH
Next Define DEFINE_MATRIX_TYPES