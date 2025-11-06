NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
Struct Documentation

template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::MouseButtonCallbackFunction>

Public Static Functions

static inline Node encode(holoscan::ops::HolovizOp::MouseButtonCallbackFunction&)

Throws runtime error as encoding this type is unsupported in YAML.

static inline bool decode(const Node&, holoscan::ops::HolovizOp::MouseButtonCallbackFunction&)

Throws runtime error as decoding this type is unsupported in YAML.

