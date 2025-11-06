NVIDIA Holoscan SDK v3.7.0
Typedef holoscan::Matrix3X

Typedef Documentation

template<typename K>
using holoscan::Matrix3X = Matrix<K, 3, Eigen::Dynamic>
