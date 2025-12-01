Program Listing for File subgraph.hpp

NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP

#include <fmt/format.h>

#include <memory>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <set>
#include <utility>
#include <type_traits>
#include <vector>

#include "io_spec.hpp"

namespace holoscan {

// Forward declarations
class Fragment;
class Operator;
class OperatorSpec;

struct InterfacePort {
  enum class PortType {
    kData,
    kExecution
  };

  std::shared_ptr<Operator> internal_operator;
  std::string internal_port_name;
  bool is_input;
  PortType port_type = PortType::kData;
};

class Subgraph {
 public:
  Subgraph(Fragment* fragment, const std::string& instance_name);

  virtual ~Subgraph() = default;

  virtual void compose() = 0;

  const std::string& instance_name() const { return instance_name_; }

  Fragment* fragment() { return fragment_; }

  const Fragment* fragment() const { return fragment_; }

  std::string get_qualified_name(const std::string& object_name,
                                 const std::string& type_name = "operator") const {
    if (instance_name_.empty()) {
      return object_name;
    }

    if (instance_name_ == object_name) {
      auto err_msg = fmt::format(
          "Subgraph: child {} name '{}' is the same as the parent subgraph name '{}'. "
          "This is not allowed.",
          type_name,
          object_name,
          instance_name_);
      HOLOSCAN_LOG_ERROR(err_msg);
      throw std::runtime_error(err_msg);
    }

    // Check if the operator name is already qualified with this instance name
    std::string expected_prefix = instance_name_ + "_";
    if (object_name.size() >= expected_prefix.size() &&
        object_name.substr(0, expected_prefix.size()) == expected_prefix) {
      HOLOSCAN_LOG_TRACE(
          "Subgraph: {} name '{}' is already qualified with instance name '{}', returning "
          "as-is",
          type_name,
          object_name,
          instance_name_);
      return object_name;  // Already qualified, return as-is
    }

    return fmt::format("{}_{}", instance_name_, object_name);
  }

  // Fragment API compatibility - template method implementations in fragment.hpp
  template <typename OperatorT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename OperatorT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(ArgsT&&... args);

  template <typename ConditionT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename ConditionT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(ArgsT&&... args);

  template <typename ResourceT, typename StringT, typename... ArgsT,
            typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
  std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(StringT name, ArgsT&&... args);

  template <typename ResourceT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(ArgsT&&... args);

  template <typename SubgraphT, typename... ArgsT>
  std::shared_ptr<SubgraphT> make_subgraph(const std::string& child_instance_name,
                                           ArgsT&&... args) {
    // Check for duplicate nested subgraph instance names
    if (nested_subgraph_instance_names_.find(child_instance_name) !=
        nested_subgraph_instance_names_.end()) {
      throw std::runtime_error(fmt::format(
          "Subgraph::make_subgraph: Duplicate nested subgraph instance name '{}' in subgraph "
          "'{}'. Each nested subgraph instance must have a unique name within the same parent "
          "subgraph.",
          child_instance_name,
          instance_name_));
    }

    // Create hierarchical instance name: parent_instance + "_" + child_instance
    std::string hierarchical_name = get_qualified_name(child_instance_name, "subgraph");

    // Create nested subgraph with same Fragment* and hierarchical name
    auto nested_subgraph =
        std::make_shared<SubgraphT>(fragment_, hierarchical_name, std::forward<ArgsT>(args)...);

    // Compose immediately - operators added directly to Fragment's main graph
    if (!nested_subgraph->is_composed()) {
      nested_subgraph->compose();
      nested_subgraph->set_composed(true);
    }

    // Store for interface port resolution
    nested_subgraphs_.push_back(nested_subgraph);

    // Register the child instance name
    nested_subgraph_instance_names_.insert(child_instance_name);

    return nested_subgraph;
  }

  void add_operator(std::shared_ptr<Operator> op);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
                const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
                std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
                const IOSpec::ConnectorType connector_type);

  void add_interface_port(const std::string& external_name,
                          const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                          const std::string& internal_port, bool is_input);

  void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
                                const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                const std::string& internal_port);

  void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
                                 const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                 const std::string& internal_port);

  void add_interface_port(const std::string& external_name,
                          const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                          const std::string& internal_interface_port, bool is_input);

  void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
                                const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                const std::string& internal_interface_port);

  void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
                                 const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                 const std::string& internal_interface_port);

  // ========== Execution Interface Port Methods ==========

  void add_input_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                     const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);

  void add_output_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                      const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);

  void add_input_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                     const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                     const std::string& internal_interface_port);

  void add_output_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                      const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
                                      const std::string& internal_interface_port);

  const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& interface_ports() const {
    return interface_ports_;
  }

  const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& exec_interface_ports() const {
    return exec_interface_ports_;
  }

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_interface_operator_port(
      const std::string& port_name) const;

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_exec_interface_operator_port(
      const std::string& port_name) const;

  bool is_composed() const { return is_composed_; }

  void set_composed(bool composed) { is_composed_ = composed; }

 private:
  std::unordered_map<std::string, InterfacePort> interface_ports_;
  std::unordered_map<std::string, InterfacePort>
      exec_interface_ports_;
  std::vector<std::shared_ptr<Subgraph>>
      nested_subgraphs_;
  std::unordered_set<std::string>
      nested_subgraph_instance_names_;
  bool is_composed_ = false;
  Fragment* fragment_;
  const std::string instance_name_;

  std::string format_port_list(
      const std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& ports);

  bool validate_operator_port(std::shared_ptr<Operator> op, const std::string& port_name,
                              bool expect_input);

  bool validate_operator_exec_port(std::shared_ptr<Operator> op);

  bool check_exec_port_name_available(const std::string& external_name);

  void register_exec_interface_port(const std::string& external_name,
                                    const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
                                    const std::string& internal_port_name, bool is_input);

  std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> resolve_nested_exec_port(
      const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
      const std::string& internal_interface_port, bool expect_input);
};

// Template method implementations moved to fragment.hpp to resolve circular dependency

}  // namespace holoscan

#endif/* HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP */

