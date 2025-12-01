Program Listing for File pose_tree_history.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP #define HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP #include <shared_mutex> #include "holoscan/core/expected.hpp" #include "holoscan/pose_tree/math/pose3.hpp" namespace holoscan { class PoseTreeEdgeHistory { public: enum class AccessMethod { kNearest, kInterpolateLinearly, kExtrapolateLinearly, kInterpolateSlerp, kExtrapolateSlerp, kPrevious, kDefault, }; enum class Error { kInvalidArgument, kOutOfOrder, kFramesNotLinked, kOutOfRange, }; template <typename T> using expected_t = expected<T, Error>; using unexpected_t = unexpected<Error>; using frame_t = uint64_t; using version_t = uint64_t; struct TimedPose { Pose3d pose; double time; version_t version; bool valid; }; PoseTreeEdgeHistory() = default; PoseTreeEdgeHistory(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_size, TimedPose* buffer); PoseTreeEdgeHistory(frame_t lhs, frame_t rhs, int32_t maximum_size, AccessMethod access_method, TimedPose* buffer); expected_t<void> set(double time, const Pose3d& pose, version_t version); expected_t<TimedPose> at(int32_t index) const; expected_t<Pose3d> get(double time, AccessMethod method, version_t version) const; expected_t<void> disconnect(double time, version_t version); bool connected() const; void reset(); expected_t<TimedPose> latest() const; const TimedPose* data() const { return edges_info_; } int32_t size() const { return size_; } int32_t maximum_size() const { return maximum_size_; } frame_t lhs() const { return lhs_; } frame_t rhs() const { return rhs_; } private: expected_t<int32_t> reserve_new_pose(double time, version_t version); mutable std::shared_timed_mutex mutex_; TimedPose* edges_info_ = nullptr; frame_t lhs_, rhs_; int32_t maximum_size_ = 0; int32_t size_ = 0; int32_t pos_ = 0; AccessMethod default_access_method_; }; } // namespace holoscan #endif/* HOLOSCAN_POSE_TREE_POSE_TREE_HISTORY_HPP */