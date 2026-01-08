Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace >
Defined in File holoviz.hpp
template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace>
Custom YAML parser for ColorSpace enum
Public Static Functions
static inline Node encode(const holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace &color_space)
Encodes a ColorSpace enum to a YAML Node.
- Parameters
color_space – The ColorSpace enum to encode.
- Returns
YAML Node representation of the ColorSpace.
static inline bool decode(const Node &node, holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace &color_space)
Decodes a YAML Node to a ColorSpace enum.
- Parameters
node – The YAML Node to decode.
color_space – The ColorSpace enum to populate.
- Returns
true if successful, false otherwise.
