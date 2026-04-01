Program Listing for File forward_def.hpp
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include/holoscan/core/forward_def.hpp)
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#ifndef HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP
#include <cinttypes>
namespace holoscan {
class Application;
class Arg;
class ArgumentSetter;
enum class ArgContainerType : uint8_t;
enum class ArgElementType;
class ArgList;
class ArgType;
struct CLIOptions;
class CLIParser;
template <typename typeT>
struct codec;
class CodecRegistry;
class ComponentBase;
class Component;
class ComponentSpec;
class Condition;
enum class ConditionType;
class Config;
class DataLogger;
class DefaultFragmentService;
class Endpoint;
class ExecutionContext;
class ExtensionManager;
class Executor;
class Fragment;
template <typename NodeT, typename EdgeDataElementT>
class Graph;
class GPUResidentOperator;
class GPUResidentExecutor;
class GXFParameterAdaptor;
class FragmentService;
class FragmentServiceProvider;
class InputContext;
class IOSpec;
class Logger;
class Message;
class MessageLabel;
class MetadataDictionary;
enum class MetadataPolicy;
class Operator;
class OperatorSpec;
struct OperatorTimestampLabel;
class OutputContext;
template <typename ValueT>
class MetaParameter;
template <typename ValueT>
using Parameter = MetaParameter<ValueT>;
class ParameterWrapper;
enum class ParameterFlag;
class NetworkContext;
class Resource;
class Scheduler;
class Subgraph;
// holoscan::gxf
namespace gxf {
class Clock;
class Endpoint;
class Entity;
class EntityGroup;
class GXFComponent;
class GXFCondition;
class GXFExecutor;
class GXFInputContext;
class GXFOutputContext;
class GXFResource;
class GXFExtensionManager;
class GXFNetworkContext;
class GXFScheduler;
class GXFSystemResourceBase;
} // namespace gxf
// Distributed Application
class AppDriver;
class AppWorker;
// holoscan::distributed
namespace distributed {
class AppDriverServer;
class AppDriverClient;
class AppWorkerServer;
class AppWorkerClient;
} // namespace distributed
// NetworkContexts
class PubSubContext;
class UcxContext;
// Schedulers
enum class SchedulerType;
class EventBasedScheduler;
class GreedyScheduler;
class MultiThreadScheduler;
// holoscan::ops
namespace ops {
class GXFOperator;
}
// Conditions
class AsynchronousCondition;
class BooleanCondition;
class CountCondition;
class CudaBufferAvailableCondition;
class CudaEventCondition;
class CudaStreamCondition;
class DownstreamMessageAffordableCondition;
class ExpiringMessageAvailableCondition;
class MemoryAvailableCondition;
class MessageAvailableCondition;
class MultiMessageAvailableCondition;
class MultiMessageAvailableTimeoutCondition;
class PeriodicCondition;
// Resources
class Allocator;
class AnnotatedDoubleBufferReceiver;
class AnnotatedDoubleBufferTransmitter;
class AsyncBufferReceiver;
class AsyncBufferTransmitter;
class AsyncDataLoggerResource;
enum class AsyncQueuePolicy;
class BlockMemoryPool;
class ConditionCombiner;
class CudaAllocator;
class CudaGreenContext;
class CudaGreenContextPool;
class CudaStreamPool;
class CPUThread;
class DataLoggerResource;
class DoubleBufferReceiver;
class DoubleBufferTransmitter;
class GPUDevice;
class HoloscanAsyncBufferReceiver;
class HoloscanAsyncBufferTransmitter;
class HoloscanUcxReceiver;
class HoloscanUcxTransmitter;
class ManualClock;
class OrConditionCombiner;
class PubSubReceiver;
class PubSubTransmitter;
class Receiver;
class RealtimeClock;
class RMMAllocator;
class SerializationBuffer;
class StdComponentSerializer;
class StdEntitySerializer;
class StreamOrderedAllocator;
class SyntheticClock;
class ThreadPool;
class Transmitter;
class UcxComponentSerializer;
class UcxEntitySerializer;
class UcxHoloscanComponentSerializer;
class UcxReceiver;
class UcxSerializationBuffer;
class UcxTransmitter;
class UnboundedAllocator;
// Domain objects
class Tensor;
class TensorMap;
} // namespace holoscan
namespace YAML {
class Node;
} // namespace YAML
#endif/* HOLOSCAN_CORE_FORWARD_DEF_HPP */