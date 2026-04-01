Program Listing for File operator_spec.hpp
↰ Return to documentation for file (
include/holoscan/core/operator_spec.hpp)
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2022-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP
#include <yaml-cpp/yaml.h>
#include <cuda.h>
#include <iostream>
#include <list>
#include <memory>
#include <optional>
#include <string>
#include <type_traits>
#include <typeinfo>
#include <unordered_map>
#include <utility>
#include <vector>
#include "./common.hpp"
#include "./component_spec.hpp"
#include "./io_spec.hpp"
namespace holoscan {
struct MultiMessageConditionInfo {
ConditionType kind;
std::vector<std::string> port_names;
ArgList args;
};
class OperatorSpec : public ComponentSpec {
public:
virtual ~OperatorSpec() = default;
explicit OperatorSpec(Fragment* fragment = nullptr) : ComponentSpec(fragment) {}
std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& inputs() { return inputs_; }
template <typename DataT>
IOSpec& input() {
return input<DataT>("__iospec_input");
}
void multi_port_condition(ConditionType kind, const std::vector<std::string>& port_names,
ArgList args) {
multi_port_conditions_.emplace_back(
MultiMessageConditionInfo{kind, port_names, std::move(args)});
}
std::vector<MultiMessageConditionInfo>& multi_port_conditions() { return multi_port_conditions_; }
void or_combine_port_conditions(const std::vector<std::string>& port_names) {
or_combiner_port_names_.push_back(port_names);
}
std::vector<std::vector<std::string>>& or_combiner_port_names() {
return or_combiner_port_names_;
}
template <typename DataT>
IOSpec& input(std::string name, IOSpec::IOSize size = IOSpec::kSizeOne,
std::optional<IOSpec::QueuePolicy> policy = std::nullopt) {
if (size == IOSpec::kAnySize) {
// Create receivers object
receivers_params_.emplace_back();
// Register parameter
auto& parameter = receivers_params_.back();
param(parameter, name.c_str(), "", "", {}, ParameterFlag::kNone);
}
auto spec =
std::make_shared<IOSpec>(this, name, IOSpec::IOType::kInput, &typeid(DataT), size, policy);
auto [iter, inserted] = inputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!inserted) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Input port '{}' already exists", name);
}
return *(iter->second.get());
}
template <typename DataT>
IOSpec& input(std::string name, std::optional<IOSpec::QueuePolicy> policy) {
return input<DataT>(name, IOSpec::kSizeOne, policy);
}
IOSpec& device_input(std::string name, size_t memory_block_size) {
auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, memory_block_size, IOSpec::IOType::kInput);
auto [iter, inserted] = inputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!inserted) {
// this is not unexpected since device input port's memory size can be calculated later in
// the operator's lifetime
HOLOSCAN_LOG_WARN("Input port '{}' already existed and was overwritten", name);
}
return *(iter->second.get());
}
template <typename T>
std::enable_if_t<std::is_same_v<std::decay_t<T>, CUdeviceptr> ||
std::is_same_v<std::decay_t<T>, void*>,
IOSpec&>
device_input(std::string name, T device_ptr) {
void* raw_ptr;
if constexpr (std::is_same_v<std::decay_t<T>, void*>) {
raw_ptr = device_ptr;
} else {
raw_ptr = reinterpret_cast<void*>(device_ptr);
}
auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, raw_ptr, IOSpec::IOType::kInput);
auto [iter, inserted] = inputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!inserted) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Input port '{}' already existed and was overwritten", name);
}
return *(iter->second.get());
}
std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& outputs() { return outputs_; }
const std::string& input_output_unique_id(const std::string& name) const;
template <typename DataT>
IOSpec& output() {
return output<DataT>("__iospec_output");
}
template <typename DataT>
IOSpec& output(std::string name, IOSpec::IOSize size = IOSpec::kSizeOne,
std::optional<IOSpec::QueuePolicy> policy = std::nullopt) {
if (size == IOSpec::kAnySize || size == IOSpec::kPrecedingCount) {
HOLOSCAN_LOG_WARN(
"Output port '{}' size cannot be 'any size' or 'preceding count'. Setting "
"size to 1.",
name);
size = IOSpec::kSizeOne;
}
auto spec =
std::make_shared<IOSpec>(this, name, IOSpec::IOType::kOutput, &typeid(DataT), size, policy);
auto [iter, is_exist] = outputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!is_exist) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Output port '{}' already exists", name);
}
return *(iter->second.get());
}
template <typename DataT>
IOSpec& output(std::string name, std::optional<IOSpec::QueuePolicy> policy) {
return output<DataT>(std::move(name), IOSpec::kSizeOne, policy);
}
IOSpec& device_output(std::string name, size_t memory_block_size) {
auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, memory_block_size, IOSpec::IOType::kOutput);
auto [iter, inserted] = outputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!inserted) {
// this is not unexpected since device output port's memory size can be calculated later in
// the operator's lifetime
HOLOSCAN_LOG_WARN("Output port '{}' already existed and was overwritten", name);
}
return *(iter->second.get());
}
template <typename T>
std::enable_if_t<std::is_same_v<std::decay_t<T>, CUdeviceptr> ||
std::is_same_v<std::decay_t<T>, void*>,
IOSpec&>
device_output(std::string name, T device_ptr) {
void* raw_ptr;
if constexpr (std::is_same_v<std::decay_t<T>, void*>) {
raw_ptr = device_ptr;
} else {
raw_ptr = reinterpret_cast<void*>(device_ptr);
}
auto spec = std::make_shared<IOSpec>(this, name, raw_ptr, IOSpec::IOType::kOutput);
auto [iter, inserted] = outputs_.insert_or_assign(name, std::move(spec));
if (!inserted) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Output port '{}' already existed and was overwritten", name);
}
return *(iter->second.get());
}
using ComponentSpec::param;
void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
const char* description, ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
parameter.key_ = key;
parameter.headline_ = headline;
parameter.description_ = description;
parameter.flag_ = flag;
auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
if (!is_exist) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key);
}
}
void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
const char* description, [[maybe_unused]] std::initializer_list<void*> init_list) {
parameter.key_ = key;
parameter.headline_ = headline;
parameter.description_ = description;
// Set default value to nullptr
parameter.default_value_ = static_cast<holoscan::IOSpec*>(nullptr);
auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
if (!is_exist) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key);
}
}
void param(Parameter<holoscan::IOSpec*>& parameter, const char* key, const char* headline,
const char* description, holoscan::IOSpec* default_value,
ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
parameter.default_value_ = default_value;
param(parameter, key, headline, description, flag);
}
void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
const char* headline, const char* description,
ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
parameter.key_ = key;
parameter.headline_ = headline;
parameter.description_ = description;
parameter.flag_ = flag;
auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
if (!is_exist) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key);
}
}
void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
const char* headline, const char* description,
std::initializer_list<holoscan::IOSpec*> init_list) {
parameter.key_ = key;
parameter.headline_ = headline;
parameter.description_ = description;
parameter.default_value_ = init_list; // create a vector from initializer list
auto [_, is_exist] = params_.try_emplace(key, parameter);
if (!is_exist) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("Parameter '{}' already exists", key);
}
}
void param(Parameter<std::vector<holoscan::IOSpec*>>& parameter, const char* key,
const char* headline, const char* description,
const std::vector<holoscan::IOSpec*>& default_value,
ParameterFlag flag = ParameterFlag::kNone) {
parameter.default_value_ = default_value;
param(parameter, key, headline, description, flag);
}
YAML::Node to_yaml_node() const override;
protected:
std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>> inputs_;
std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>> outputs_;
// multi-message conditions span multiple IOSpec objects, so store them on OperatorSpec instead
std::vector<MultiMessageConditionInfo> multi_port_conditions_;
// vector of the names of ports for each OrConditionCombiner
std::vector<std::vector<std::string>> or_combiner_port_names_;
std::list<Parameter<std::vector<IOSpec*>>> receivers_params_;
};
} // namespace holoscan
#endif/* HOLOSCAN_CORE_OPERATOR_SPEC_HPP */