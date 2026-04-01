Program Listing for File subgraph.hpp
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP
#include <fmt/format.h>
#include <memory>
#include <optional>
#include <set>
#include <string>
#include <type_traits>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <utility>
#include <vector>
#include "io_spec.hpp"
namespace holoscan {
// Forward declarations
class Config;
class DataLogger;
class Fragment;
class Operator;
class OperatorSpec;
struct InterfacePort {
enum class PortType {
kData,
kExecution
};
struct Mapping {
std::shared_ptr<Operator> internal_operator;
std::string internal_port_name;
};
std::vector<Mapping> mappings;
bool is_input;
PortType port_type = PortType::kData;
size_t size() const { return mappings.size(); }
bool empty() const { return mappings.empty(); }
void add_mapping(std::shared_ptr<Operator> op, std::string port_name) {
mappings.push_back({std::move(op), std::move(port_name)});
}
};
class Subgraph {
public:
Subgraph(Fragment* fragment, const std::string& name, const std::string& config_file = "");
virtual ~Subgraph() = default;
virtual void compose() = 0;
const std::string& name() const { return name_; }
const std::string& instance_name() const {
static bool warned = false;
if (!warned) {
HOLOSCAN_LOG_WARN(
"Subgraph::instance_name() is deprecated. Please use Subgraph::name() instead.");
warned = true;
}
return name_;
}
Fragment* fragment() { return fragment_; }
const Fragment* fragment() const { return fragment_; }
std::string get_qualified_name(const std::string& object_name,
const std::string& type_name = "operator") const {
if (name_.empty()) {
return object_name;
}
if (name_ == object_name) {
auto err_msg = fmt::format(
"Subgraph: child {} name '{}' is the same as the parent subgraph name '{}'. "
"This is not allowed.",
type_name,
object_name,
name_);
HOLOSCAN_LOG_ERROR(err_msg);
throw std::runtime_error(err_msg);
}
// Check if the operator name is already qualified with this instance name
std::string expected_prefix = name_ + "_";
if (object_name.size() >= expected_prefix.size() &&
object_name.substr(0, expected_prefix.size()) == expected_prefix) {
HOLOSCAN_LOG_TRACE(
"Subgraph: {} name '{}' is already qualified with subgraph name '{}', returning "
"as-is",
type_name,
object_name,
name_);
return object_name; // Already qualified, return as-is
}
return fmt::format("{}_{}", name_, object_name);
}
// Fragment API compatibility - template method implementations in fragment.hpp
template <typename OperatorT, typename StringT, typename... ArgsT,
typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(StringT name, ArgsT&&... args);
template <typename OperatorT, typename... ArgsT>
std::shared_ptr<OperatorT> make_operator(ArgsT&&... args);
template <typename ConditionT, typename StringT, typename... ArgsT,
typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(StringT name, ArgsT&&... args);
template <typename ConditionT, typename... ArgsT>
std::shared_ptr<ConditionT> make_condition(ArgsT&&... args);
template <typename ResourceT, typename StringT, typename... ArgsT,
typename = std::enable_if_t<std::is_constructible_v<std::string, StringT>>>
std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(StringT name, ArgsT&&... args);
template <typename ResourceT, typename... ArgsT>
std::shared_ptr<ResourceT> make_resource(ArgsT&&... args);
template <typename ServiceT>
bool register_service(const std::shared_ptr<ServiceT>& svc, std::string_view id = "");
template <typename SubgraphT, typename... ArgsT>
std::shared_ptr<SubgraphT> make_subgraph(const std::string& child_name, ArgsT&&... args) {
// Check for duplicate nested subgraph names
if (nested_subgraph_names_.find(child_name) != nested_subgraph_names_.end()) {
throw std::runtime_error(
fmt::format("Subgraph::make_subgraph: Duplicate nested subgraph name '{}' in subgraph "
"'{}'. Each nested subgraph must have a unique name within the same parent "
"subgraph.",
child_name,
name_));
}
// Create hierarchical name: parent_name + "_" + child_name
std::string hierarchical_name = get_qualified_name(child_name, "subgraph");
// Create nested subgraph with same Fragment* and hierarchical name
auto nested_subgraph =
std::make_shared<SubgraphT>(fragment_, hierarchical_name, std::forward<ArgsT>(args)...);
// Compose immediately - operators added directly to Fragment's main graph
if (!nested_subgraph->is_composed()) {
nested_subgraph->compose();
nested_subgraph->set_composed(true);
}
// Store for interface port resolution
nested_subgraphs_.push_back(nested_subgraph);
// Register the child name
nested_subgraph_names_.insert(child_name);
return nested_subgraph;
}
void add_operator(const std::shared_ptr<Operator>& op);
void add_subgraph(const std::shared_ptr<Subgraph>& subgraph);
void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream,
const std::shared_ptr<Operator>& downstream,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});
void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs = {});
void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
void add_flow(const std::shared_ptr<Operator>& upstream_op,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Operator>& downstream_op,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
void add_flow(const std::shared_ptr<Subgraph>& upstream_subgraph,
const std::shared_ptr<Subgraph>& downstream_subgraph,
std::set<std::pair<std::string, std::string>> port_pairs,
const IOSpec::ConnectorType connector_type);
virtual void set_dynamic_flows(
const std::shared_ptr<Operator>& op,
const std::function<void(const std::shared_ptr<Operator>&)>& dynamic_flow_func);
void add_data_logger(const std::shared_ptr<DataLogger>& logger);
void add_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt,
std::optional<bool> is_input = std::nullopt);
void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt);
void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
std::optional<std::string> internal_port = std::nullopt);
void add_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt,
std::optional<bool> is_input = std::nullopt);
void add_input_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);
void add_output_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);
// ========== Execution Interface Port Methods ==========
void add_input_exec_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);
void add_output_exec_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op);
void add_input_exec_interface_port(
const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);
void add_output_exec_interface_port(
const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
std::optional<std::string> internal_interface_port = std::nullopt);
const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& interface_ports() const {
return interface_ports_;
}
const std::unordered_map<std::string, InterfacePort>& exec_interface_ports() const {
return exec_interface_ports_;
}
std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_interface_operator_port(
const std::string& port_name) const;
std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> get_exec_interface_operator_port(
const std::string& port_name) const;
bool is_composed() const { return is_composed_; }
void set_composed(bool composed) { is_composed_ = composed; }
std::vector<std::shared_ptr<Operator>> operators() const;
// ========== Configuration Methods (Getters) ==========
Config& config();
std::shared_ptr<Config> config_shared();
ArgList from_config(const std::string& key);
std::unordered_set<std::string> config_keys();
protected:
// ========== Configuration Methods (Setters - Protected) ==========
// These setters are protected because config must be set before compose() runs.
// Pass config_file to the Subgraph constructor instead of calling these methods directly.
void config(const std::string& config_file, const std::string& prefix = "");
private:
std::unordered_map<std::string, InterfacePort> interface_ports_;
std::unordered_map<std::string, InterfacePort>
exec_interface_ports_;
std::vector<std::shared_ptr<Subgraph>>
nested_subgraphs_;
std::unordered_set<std::string>
nested_subgraph_names_;
bool is_composed_ = false;
Fragment* fragment_;
const std::string name_;
std::shared_ptr<Config> config_;
std::string format_port_list(
const std::unordered_map<std::string, std::shared_ptr<IOSpec>>& ports);
bool validate_operator_port(const std::shared_ptr<Operator>& op, const std::string& port_name,
bool expect_input);
bool validate_operator_exec_port(const std::shared_ptr<Operator>& op);
bool check_exec_port_name_available(const std::string& external_name);
void register_exec_interface_port(const std::string& external_name,
const std::shared_ptr<Operator>& internal_op,
const std::string& internal_port_name, bool is_input);
std::pair<std::shared_ptr<Operator>, std::string> resolve_nested_exec_port(
const std::string& external_name, const std::shared_ptr<Subgraph>& internal_subgraph,
const std::string& internal_interface_port, bool expect_input);
};
// Template method implementations moved to fragment.hpp to resolve circular dependency
} // namespace holoscan
#endif/* HOLOSCAN_CORE_SUBGRAPH_HPP */