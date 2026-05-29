Holoscan SDK v4.2.0
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Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction >

Struct Documentation

template<>
struct convert<holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction>

Public Static Functions

static inline Node encode(holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction&)

Throws runtime error as encoding this type is unsupported in YAML.

static inline bool decode(const Node&, holoscan::ops::HolovizOp::UnicodeCharCallbackFunction&)

Throws runtime error as decoding this type is unsupported in YAML.

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