Class StubInterface::async_interface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class Health::StubInterface.

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class async_interface

Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0
