Class StubInterface::async_interface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService::StubInterface.

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class async_interface

Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
