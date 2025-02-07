NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Program Listing for File app_driver.grpc.pb.cc

Return to documentation for file (src/core/services/generated/app_driver.grpc.pb.cc)

// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_driver.proto

#include "app_driver.pb.h"
#include "app_driver.grpc.pb.h"

#include <functional>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/impl/channel_interface.h>
#include <grpcpp/impl/client_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_service_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace holoscan {
namespace service {

static const char* AppDriverService_method_names[] = {
  "/holoscan.service.AppDriverService/AllocateFragments",
  "/holoscan.service.AppDriverService/ReportWorkerExecutionFinished",
};

std::unique_ptr< AppDriverService::Stub> AppDriverService::NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options) {
  (void)options;
  std::unique_ptr< AppDriverService::Stub> stub(new AppDriverService::Stub(channel, options));
  return stub;
}

AppDriverService::Stub::Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options)
  : channel_(channel), rpcmethod_AllocateFragments_(AppDriverService_method_names[0], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
  , rpcmethod_ReportWorkerExecutionFinished_(AppDriverService_method_names[1], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
  {}

::grpc::Status AppDriverService::Stub::AllocateFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest& request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse* response) {
  return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_AllocateFragments_, context, request, response);
}

void AppDriverService::Stub::async::AllocateFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest* request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
  ::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AllocateFragments_, context, request, response, std::move(f));
}

void AppDriverService::Stub::async::AllocateFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest* request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
  ::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_AllocateFragments_, context, request, response, reactor);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse>* AppDriverService::Stub::PrepareAsyncAllocateFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse, ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_AllocateFragments_, context, request);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse>* AppDriverService::Stub::AsyncAllocateFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  auto* result =
    this->PrepareAsyncAllocateFragmentsRaw(context, request, cq);
  result->StartCall();
  return result;
}

::grpc::Status AppDriverService::Stub::ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest& request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse* response) {
  return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_ReportWorkerExecutionFinished_, context, request, response);
}

void AppDriverService::Stub::async::ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest* request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
  ::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_ReportWorkerExecutionFinished_, context, request, response, std::move(f));
}

void AppDriverService::Stub::async::ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest* request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
  ::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_ReportWorkerExecutionFinished_, context, request, response, reactor);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse>* AppDriverService::Stub::PrepareAsyncReportWorkerExecutionFinishedRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_ReportWorkerExecutionFinished_, context, request);
}

::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse>* AppDriverService::Stub::AsyncReportWorkerExecutionFinishedRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
  auto* result =
    this->PrepareAsyncReportWorkerExecutionFinishedRaw(context, request, cq);
  result->StartCall();
  return result;
}

AppDriverService::Service::Service() {
  AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
      AppDriverService_method_names[0],
      ::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
      new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppDriverService::Service, ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
          [](AppDriverService::Service* service,
             ::grpc::ServerContext* ctx,
             const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest* req,
             ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse* resp) {
               return service->AllocateFragments(ctx, req, resp);
             }, this)));
  AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
      AppDriverService_method_names[1],
      ::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
      new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppDriverService::Service, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
          [](AppDriverService::Service* service,
             ::grpc::ServerContext* ctx,
             const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest* req,
             ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse* resp) {
               return service->ReportWorkerExecutionFinished(ctx, req, resp);
             }, this)));
}

AppDriverService::Service::~Service() {
}

::grpc::Status AppDriverService::Service::AllocateFragments(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest* request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse* response) {
  (void) context;
  (void) request;
  (void) response;
  return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}

::grpc::Status AppDriverService::Service::ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest* request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse* response) {
  (void) context;
  (void) request;
  (void) response;
  return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}


}  // namespace holoscan
}  // namespace service

