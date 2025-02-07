Program Listing for File health_checking.grpc.pb.h
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: health_checking.proto
// Original file comments:
//
// SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2023 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
//
#ifndef GRPC_health_5fchecking_2eproto__INCLUDED
#define GRPC_health_5fchecking_2eproto__INCLUDED
#include "health_checking.pb.h"
#include <functional>
#include <grpcpp/generic/async_generic_service.h>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/client_context.h>
#include <grpcpp/completion_queue.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/proto_utils.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/status.h>
#include <grpcpp/support/stub_options.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace grpc {
namespace health {
namespace v1 {
class Health final {
public:
static constexpr char const* service_full_name() {
return "grpc.health.v1.Health";
}
class StubInterface {
public:
virtual ~StubInterface() {}
virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response) = 0;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(AsyncCheckRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(PrepareAsyncCheckRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(WatchRaw(context, request));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq, void* tag) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(AsyncWatchRaw(context, request, cq, tag));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(PrepareAsyncWatchRaw(context, request, cq));
}
class async_interface {
public:
virtual ~async_interface() {}
virtual void Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0;
virtual void Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) = 0;
virtual void Watch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ClientReadReactor< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* reactor) = 0;
};
typedef class async_interface experimental_async_interface;
virtual class async_interface* async() { return nullptr; }
class async_interface* experimental_async() { return async(); }
private:
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* AsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* PrepareAsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
virtual ::grpc::ClientReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* WatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* AsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq, void* tag) = 0;
virtual ::grpc::ClientAsyncReaderInterface< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* PrepareAsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) = 0;
};
class Stub final : public StubInterface {
public:
Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());
::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response) override;
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(AsyncCheckRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(PrepareAsyncCheckRaw(context, request, cq));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(WatchRaw(context, request));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq, void* tag) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(AsyncWatchRaw(context, request, cq, tag));
}
std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return std::unique_ptr< ::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>>(PrepareAsyncWatchRaw(context, request, cq));
}
class async final :
public StubInterface::async_interface {
public:
void Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)>) override;
void Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) override;
void Watch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ClientReadReactor< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* reactor) override;
private:
friend class Stub;
explicit async(Stub* stub): stub_(stub) { }
Stub* stub() { return stub_; }
Stub* stub_;
};
class async* async() override { return &async_stub_; }
private:
std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface> channel_;
class async async_stub_{this};
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* AsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* PrepareAsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
::grpc::ClientReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* WatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request) override;
::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* AsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq, void* tag) override;
::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* PrepareAsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) override;
const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_Check_;
const ::grpc::internal::RpcMethod rpcmethod_Watch_;
};
static std::unique_ptr<Stub> NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options = ::grpc::StubOptions());
class Service : public ::grpc::Service {
public:
Service();
virtual ~Service();
virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response);
virtual ::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* writer);
};
template <class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithAsyncMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodAsync(0);
}
~WithAsyncMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestCheck(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithAsyncMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithAsyncMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodAsync(1);
}
~WithAsyncMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestWatch(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ServerAsyncWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* writer, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncServerStreaming(1, context, request, writer, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
typedef WithAsyncMethod_Check<WithAsyncMethod_Watch<Service > > AsyncService;
template <class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithCallbackMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodCallback(0,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response) { return this->Check(context, request, response); }));}
void SetMessageAllocatorFor_Check(
::grpc::MessageAllocator< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* allocator) {
::grpc::internal::MethodHandler* const handler = ::grpc::Service::GetHandler(0);
static_cast<::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>*>(handler)
->SetMessageAllocator(allocator);
}
~WithCallbackMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* Check(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithCallbackMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithCallbackMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodCallback(1,
new ::grpc::internal::CallbackServerStreamingHandler< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request) { return this->Watch(context, request); }));
}
~WithCallbackMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerWriteReactor< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Watch(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/) { return nullptr; }
};
typedef WithCallbackMethod_Check<WithCallbackMethod_Watch<Service > > CallbackService;
typedef CallbackService ExperimentalCallbackService;
template <class BaseClass>
class WithGenericMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithGenericMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodGeneric(0);
}
~WithGenericMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
};
template <class BaseClass>
class WithGenericMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithGenericMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodGeneric(1);
}
~WithGenericMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodRaw(0);
}
~WithRawMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestCheck(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter< ::grpc::ByteBuffer>* response, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncUnary(0, context, request, response, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodRaw(1);
}
~WithRawMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
void RequestWatch(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ServerAsyncWriter< ::grpc::ByteBuffer>* writer, ::grpc::CompletionQueue* new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue* notification_cq, void *tag) {
::grpc::Service::RequestAsyncServerStreaming(1, context, request, writer, new_call_cq, notification_cq, tag);
}
};
template <class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawCallbackMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(0,
new ::grpc::internal::CallbackUnaryHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const ::grpc::ByteBuffer* request, ::grpc::ByteBuffer* response) { return this->Check(context, request, response); }));
}
~WithRawCallbackMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerUnaryReactor* Check(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/, ::grpc::ByteBuffer* /*response*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithRawCallbackMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodRawCallback(1,
new ::grpc::internal::CallbackServerStreamingHandler< ::grpc::ByteBuffer, ::grpc::ByteBuffer>(
[this](
::grpc::CallbackServerContext* context, const::grpc::ByteBuffer* request) { return this->Watch(context, request); }));
}
~WithRawCallbackMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable synchronous version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
virtual ::grpc::ServerWriteReactor< ::grpc::ByteBuffer>* Watch(
::grpc::CallbackServerContext* /*context*/, const ::grpc::ByteBuffer* /*request*/) { return nullptr; }
};
template <class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_Check : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithStreamedUnaryMethod_Check() {
::grpc::Service::MarkMethodStreamed(0,
new ::grpc::internal::StreamedUnaryHandler<
::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>(
[this](::grpc::ServerContext* context,
::grpc::ServerUnaryStreamer<
::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* streamer) {
return this->StreamedCheck(context,
streamer);
}));
}
~WithStreamedUnaryMethod_Check() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable regular version of this method
::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* /*response*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
// replace default version of method with streamed unary
virtual ::grpc::Status StreamedCheck(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerUnaryStreamer< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest,::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* server_unary_streamer) = 0;
};
typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<Service > StreamedUnaryService;
template <class BaseClass>
class WithSplitStreamingMethod_Watch : public BaseClass {
private:
void BaseClassMustBeDerivedFromService(const Service* /*service*/) {}
public:
WithSplitStreamingMethod_Watch() {
::grpc::Service::MarkMethodStreamed(1,
new ::grpc::internal::SplitServerStreamingHandler<
::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>(
[this](::grpc::ServerContext* context,
::grpc::ServerSplitStreamer<
::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* streamer) {
return this->StreamedWatch(context,
streamer);
}));
}
~WithSplitStreamingMethod_Watch() override {
BaseClassMustBeDerivedFromService(this);
}
// disable regular version of this method
::grpc::Status Watch(::grpc::ServerContext* /*context*/, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* /*request*/, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* /*writer*/) override {
abort();
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
// replace default version of method with split streamed
virtual ::grpc::Status StreamedWatch(::grpc::ServerContext* context, ::grpc::ServerSplitStreamer< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest,::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* server_split_streamer) = 0;
};
typedef WithSplitStreamingMethod_Watch<Service > SplitStreamedService;
typedef WithStreamedUnaryMethod_Check<WithSplitStreamingMethod_Watch<Service > > StreamedService;
};
} // namespace v1
} // namespace health
} // namespace grpc
#endif// GRPC_health_5fchecking_2eproto__INCLUDED