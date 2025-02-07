Program Listing for File multi_fragment_port_info.pb.h
src/core/services/generated/multi_fragment_port_info.pb.h)
// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!
// source: multi_fragment_port_info.proto
#ifndef GOOGLE_PROTOBUF_INCLUDED_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
#define GOOGLE_PROTOBUF_INCLUDED_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
#include <limits>
#include <string>
#include <google/protobuf/port_def.inc>
#if PROTOBUF_VERSION < 3021000
#error This file was generated by a newer version of protoc which is
#error incompatible with your Protocol Buffer headers. Please update
#error your headers.
#endif
#if 3021012 < PROTOBUF_MIN_PROTOC_VERSION
#error This file was generated by an older version of protoc which is
#error incompatible with your Protocol Buffer headers. Please
#error regenerate this file with a newer version of protoc.
#endif
#include <google/protobuf/port_undef.inc>
#include <google/protobuf/io/coded_stream.h>
#include <google/protobuf/arena.h>
#include <google/protobuf/arenastring.h>
#include <google/protobuf/generated_message_util.h>
#include <google/protobuf/metadata_lite.h>
#include <google/protobuf/generated_message_reflection.h>
#include <google/protobuf/message.h>
#include <google/protobuf/repeated_field.h> // IWYU pragma: export
#include <google/protobuf/extension_set.h> // IWYU pragma: export
#include <google/protobuf/unknown_field_set.h>
// @@protoc_insertion_point(includes)
#include <google/protobuf/port_def.inc>
#define PROTOBUF_INTERNAL_EXPORT_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
PROTOBUF_NAMESPACE_OPEN
namespace internal {
class AnyMetadata;
} // namespace internal
PROTOBUF_NAMESPACE_CLOSE
// Internal implementation detail -- do not use these members.
struct TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto {
static const uint32_t offsets[];
};
extern const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::DescriptorTable descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
namespace holoscan {
namespace service {
class MultiFragmentPortInfo;
struct MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal;
extern MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_default_instance_;
class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo;
struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal;
extern MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_;
class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo;
struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal;
extern MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_;
} // namespace service
} // namespace holoscan
PROTOBUF_NAMESPACE_OPEN
template<> ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo* Arena::CreateMaybeMessage<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo>(Arena*);
template<> ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* Arena::CreateMaybeMessage<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>(Arena*);
template<> ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* Arena::CreateMaybeMessage<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo>(Arena*);
PROTOBUF_NAMESPACE_CLOSE
namespace holoscan {
namespace service {
// ===================================================================
class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo final :
public ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message /* @@protoc_insertion_point(class_definition:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo) */ {
public:
inline MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo() : MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(nullptr) {}
~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo() override;
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized);
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from);
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo&& from) noexcept
: MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo() {
*this = ::std::move(from);
}
inline MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& operator=(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from) {
CopyFrom(from);
return *this;
}
inline MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& operator=(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo&& from) noexcept {
if (this == &from) return *this;
if (GetOwningArena() == from.GetOwningArena()
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
&& GetOwningArena() != nullptr
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
) {
InternalSwap(&from);
} else {
CopyFrom(from);
}
return *this;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* descriptor() {
return GetDescriptor();
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* GetDescriptor() {
return default_instance().GetMetadata().descriptor;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection* GetReflection() {
return default_instance().GetMetadata().reflection;
}
static const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& default_instance() {
return *internal_default_instance();
}
static inline const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* internal_default_instance() {
return reinterpret_cast<const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo*>(
&_MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_);
}
static constexpr int kIndexInFileMessages =
0;
friend void swap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& a, MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& b) {
a.Swap(&b);
}
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* other) {
if (other == this) return;
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() != nullptr &&
GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#else// PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
InternalSwap(other);
} else {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::GenericSwap(this, other);
}
}
void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* other) {
if (other == this) return;
GOOGLE_DCHECK(GetOwningArena() == other->GetOwningArena());
InternalSwap(other);
}
// implements Message ----------------------------------------------
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena = nullptr) const final {
return CreateMaybeMessage<MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo>(arena);
}
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyFrom;
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from);
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::MergeFrom;
void MergeFrom( const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from) {
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MergeImpl(*this, from);
}
private:
static void MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg);
public:
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear() final;
bool IsInitialized() const final;
size_t ByteSizeLong() const final;
const char* _InternalParse(const char* ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext* ctx) final;
uint8_t* _InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const final;
int GetCachedSize() const final { return _impl_._cached_size_.Get(); }
private:
void SharedCtor(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena, bool is_message_owned);
void SharedDtor();
void SetCachedSize(int size) const final;
void InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* other);
private:
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata;
static ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::StringPiece FullMessageName() {
return "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo";
}
protected:
explicit MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned = false);
public:
static const ClassData _class_data_;
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*GetClassData() const final;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final;
// nested types ----------------------------------------------------
// accessors -------------------------------------------------------
enum : int {
kInputNamesFieldNumber = 2,
kOutputNamesFieldNumber = 3,
kReceiverNamesFieldNumber = 4,
kOperatorNameFieldNumber = 1,
};
// repeated string input_names = 2;
int input_names_size() const;
private:
int _internal_input_names_size() const;
public:
void clear_input_names();
const std::string& input_names(int index) const;
std::string* mutable_input_names(int index);
void set_input_names(int index, const std::string& value);
void set_input_names(int index, std::string&& value);
void set_input_names(int index, const char* value);
void set_input_names(int index, const char* value, size_t size);
std::string* add_input_names();
void add_input_names(const std::string& value);
void add_input_names(std::string&& value);
void add_input_names(const char* value);
void add_input_names(const char* value, size_t size);
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>& input_names() const;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>* mutable_input_names();
private:
const std::string& _internal_input_names(int index) const;
std::string* _internal_add_input_names();
public:
// repeated string output_names = 3;
int output_names_size() const;
private:
int _internal_output_names_size() const;
public:
void clear_output_names();
const std::string& output_names(int index) const;
std::string* mutable_output_names(int index);
void set_output_names(int index, const std::string& value);
void set_output_names(int index, std::string&& value);
void set_output_names(int index, const char* value);
void set_output_names(int index, const char* value, size_t size);
std::string* add_output_names();
void add_output_names(const std::string& value);
void add_output_names(std::string&& value);
void add_output_names(const char* value);
void add_output_names(const char* value, size_t size);
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>& output_names() const;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>* mutable_output_names();
private:
const std::string& _internal_output_names(int index) const;
std::string* _internal_add_output_names();
public:
// repeated string receiver_names = 4;
int receiver_names_size() const;
private:
int _internal_receiver_names_size() const;
public:
void clear_receiver_names();
const std::string& receiver_names(int index) const;
std::string* mutable_receiver_names(int index);
void set_receiver_names(int index, const std::string& value);
void set_receiver_names(int index, std::string&& value);
void set_receiver_names(int index, const char* value);
void set_receiver_names(int index, const char* value, size_t size);
std::string* add_receiver_names();
void add_receiver_names(const std::string& value);
void add_receiver_names(std::string&& value);
void add_receiver_names(const char* value);
void add_receiver_names(const char* value, size_t size);
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>& receiver_names() const;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>* mutable_receiver_names();
private:
const std::string& _internal_receiver_names(int index) const;
std::string* _internal_add_receiver_names();
public:
// optional string operator_name = 1;
bool has_operator_name() const;
private:
bool _internal_has_operator_name() const;
public:
void clear_operator_name();
const std::string& operator_name() const;
template <typename ArgT0 = const std::string&, typename... ArgT>
void set_operator_name(ArgT0&& arg0, ArgT... args);
std::string* mutable_operator_name();
PROTOBUF_NODISCARD std::string* release_operator_name();
void set_allocated_operator_name(std::string* operator_name);
private:
const std::string& _internal_operator_name() const;
inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void _internal_set_operator_name(const std::string& value);
std::string* _internal_mutable_operator_name();
public:
// @@protoc_insertion_point(class_scope:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
private:
class _Internal;
template <typename T> friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper;
typedef void InternalArenaConstructable_;
typedef void DestructorSkippable_;
struct Impl_ {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_;
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> input_names_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> output_names_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> receiver_names_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr operator_name_;
};
union { Impl_ _impl_; };
friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
};
// -------------------------------------------------------------------
class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo final :
public ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message /* @@protoc_insertion_point(class_definition:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo) */ {
public:
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() : MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(nullptr) {}
~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() override;
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized);
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from);
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo&& from) noexcept
: MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() {
*this = ::std::move(from);
}
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& operator=(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from) {
CopyFrom(from);
return *this;
}
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& operator=(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo&& from) noexcept {
if (this == &from) return *this;
if (GetOwningArena() == from.GetOwningArena()
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
&& GetOwningArena() != nullptr
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
) {
InternalSwap(&from);
} else {
CopyFrom(from);
}
return *this;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* descriptor() {
return GetDescriptor();
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* GetDescriptor() {
return default_instance().GetMetadata().descriptor;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection* GetReflection() {
return default_instance().GetMetadata().reflection;
}
static const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& default_instance() {
return *internal_default_instance();
}
static inline const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* internal_default_instance() {
return reinterpret_cast<const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo*>(
&_MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_);
}
static constexpr int kIndexInFileMessages =
1;
friend void swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& a, MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& b) {
a.Swap(&b);
}
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* other) {
if (other == this) return;
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() != nullptr &&
GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#else// PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
InternalSwap(other);
} else {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::GenericSwap(this, other);
}
}
void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* other) {
if (other == this) return;
GOOGLE_DCHECK(GetOwningArena() == other->GetOwningArena());
InternalSwap(other);
}
// implements Message ----------------------------------------------
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena = nullptr) const final {
return CreateMaybeMessage<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>(arena);
}
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyFrom;
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from);
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::MergeFrom;
void MergeFrom( const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from) {
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl(*this, from);
}
private:
static void MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg);
public:
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear() final;
bool IsInitialized() const final;
size_t ByteSizeLong() const final;
const char* _InternalParse(const char* ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext* ctx) final;
uint8_t* _InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const final;
int GetCachedSize() const final { return _impl_._cached_size_.Get(); }
private:
void SharedCtor(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena, bool is_message_owned);
void SharedDtor();
void SetCachedSize(int size) const final;
void InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* other);
private:
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata;
static ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::StringPiece FullMessageName() {
return "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo";
}
protected:
explicit MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned = false);
public:
static const ClassData _class_data_;
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*GetClassData() const final;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final;
// nested types ----------------------------------------------------
// accessors -------------------------------------------------------
enum : int {
kOperatorsInfoFieldNumber = 2,
kFragmentNameFieldNumber = 1,
};
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
int operators_info_size() const;
private:
int _internal_operators_info_size() const;
public:
void clear_operators_info();
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* mutable_operators_info(int index);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >*
mutable_operators_info();
private:
const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& _internal_operators_info(int index) const;
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* _internal_add_operators_info();
public:
const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& operators_info(int index) const;
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* add_operators_info();
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >&
operators_info() const;
// optional string fragment_name = 1;
bool has_fragment_name() const;
private:
bool _internal_has_fragment_name() const;
public:
void clear_fragment_name();
const std::string& fragment_name() const;
template <typename ArgT0 = const std::string&, typename... ArgT>
void set_fragment_name(ArgT0&& arg0, ArgT... args);
std::string* mutable_fragment_name();
PROTOBUF_NODISCARD std::string* release_fragment_name();
void set_allocated_fragment_name(std::string* fragment_name);
private:
const std::string& _internal_fragment_name() const;
inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void _internal_set_fragment_name(const std::string& value);
std::string* _internal_mutable_fragment_name();
public:
// @@protoc_insertion_point(class_scope:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
private:
class _Internal;
template <typename T> friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper;
typedef void InternalArenaConstructable_;
typedef void DestructorSkippable_;
struct Impl_ {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_;
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo > operators_info_;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr fragment_name_;
};
union { Impl_ _impl_; };
friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
};
// -------------------------------------------------------------------
class MultiFragmentPortInfo final :
public ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message /* @@protoc_insertion_point(class_definition:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo) */ {
public:
inline MultiFragmentPortInfo() : MultiFragmentPortInfo(nullptr) {}
~MultiFragmentPortInfo() override;
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized);
MultiFragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo& from);
MultiFragmentPortInfo(MultiFragmentPortInfo&& from) noexcept
: MultiFragmentPortInfo() {
*this = ::std::move(from);
}
inline MultiFragmentPortInfo& operator=(const MultiFragmentPortInfo& from) {
CopyFrom(from);
return *this;
}
inline MultiFragmentPortInfo& operator=(MultiFragmentPortInfo&& from) noexcept {
if (this == &from) return *this;
if (GetOwningArena() == from.GetOwningArena()
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
&& GetOwningArena() != nullptr
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_MOVE
) {
InternalSwap(&from);
} else {
CopyFrom(from);
}
return *this;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* descriptor() {
return GetDescriptor();
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor* GetDescriptor() {
return default_instance().GetMetadata().descriptor;
}
static const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection* GetReflection() {
return default_instance().GetMetadata().reflection;
}
static const MultiFragmentPortInfo& default_instance() {
return *internal_default_instance();
}
static inline const MultiFragmentPortInfo* internal_default_instance() {
return reinterpret_cast<const MultiFragmentPortInfo*>(
&_MultiFragmentPortInfo_default_instance_);
}
static constexpr int kIndexInFileMessages =
2;
friend void swap(MultiFragmentPortInfo& a, MultiFragmentPortInfo& b) {
a.Swap(&b);
}
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo* other) {
if (other == this) return;
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() != nullptr &&
GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#else// PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
if (GetOwningArena() == other->GetOwningArena()) {
#endif// !PROTOBUF_FORCE_COPY_IN_SWAP
InternalSwap(other);
} else {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::GenericSwap(this, other);
}
}
void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo* other) {
if (other == this) return;
GOOGLE_DCHECK(GetOwningArena() == other->GetOwningArena());
InternalSwap(other);
}
// implements Message ----------------------------------------------
MultiFragmentPortInfo* New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena = nullptr) const final {
return CreateMaybeMessage<MultiFragmentPortInfo>(arena);
}
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyFrom;
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo& from);
using ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::MergeFrom;
void MergeFrom( const MultiFragmentPortInfo& from) {
MultiFragmentPortInfo::MergeImpl(*this, from);
}
private:
static void MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg);
public:
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear() final;
bool IsInitialized() const final;
size_t ByteSizeLong() const final;
const char* _InternalParse(const char* ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext* ctx) final;
uint8_t* _InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const final;
int GetCachedSize() const final { return _impl_._cached_size_.Get(); }
private:
void SharedCtor(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena, bool is_message_owned);
void SharedDtor();
void SetCachedSize(int size) const final;
void InternalSwap(MultiFragmentPortInfo* other);
private:
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata;
static ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::StringPiece FullMessageName() {
return "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo";
}
protected:
explicit MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned = false);
public:
static const ClassData _class_data_;
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*GetClassData() const final;
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final;
// nested types ----------------------------------------------------
typedef MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo OperatorPortInfo;
typedef MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo FragmentPortInfo;
// accessors -------------------------------------------------------
enum : int {
kTargetsInfoFieldNumber = 1,
};
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
int targets_info_size() const;
private:
int _internal_targets_info_size() const;
public:
void clear_targets_info();
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* mutable_targets_info(int index);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >*
mutable_targets_info();
private:
const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& _internal_targets_info(int index) const;
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* _internal_add_targets_info();
public:
const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& targets_info(int index) const;
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* add_targets_info();
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >&
targets_info() const;
// @@protoc_insertion_point(class_scope:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
private:
class _Internal;
template <typename T> friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper;
typedef void InternalArenaConstructable_;
typedef void DestructorSkippable_;
struct Impl_ {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo > targets_info_;
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_;
};
union { Impl_ _impl_; };
friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
};
// ===================================================================
// ===================================================================
#ifdef __GNUC__
#pragma GCC diagnostic push
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wstrict-aliasing"
#endif// __GNUC__
// MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo
// optional string operator_name = 1;
inline bool MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_has_operator_name() const {
bool value = (_impl_._has_bits_[0] & 0x00000001u) != 0;
return value;
}
inline bool MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::has_operator_name() const {
return _internal_has_operator_name();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::clear_operator_name() {
_impl_.operator_name_.ClearToEmpty();
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::operator_name() const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name)
return _internal_operator_name();
}
template <typename ArgT0, typename... ArgT>
inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_operator_name(ArgT0&& arg0, ArgT... args) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
_impl_.operator_name_.Set(static_cast<ArgT0 &&>(arg0), args..., GetArenaForAllocation());
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name)
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_operator_name() {
std::string* _s = _internal_mutable_operator_name();
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name)
return _s;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_operator_name() const {
return _impl_.operator_name_.Get();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_set_operator_name(const std::string& value) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
_impl_.operator_name_.Set(value, GetArenaForAllocation());
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_mutable_operator_name() {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
return _impl_.operator_name_.Mutable(GetArenaForAllocation());
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::release_operator_name() {
// @@protoc_insertion_point(field_release:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name)
if (!_internal_has_operator_name()) {
return nullptr;
}
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
auto* p = _impl_.operator_name_.Release();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (_impl_.operator_name_.IsDefault()) {
_impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
}
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
return p;
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_allocated_operator_name(std::string* operator_name) {
if (operator_name != nullptr) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
} else {
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
}
_impl_.operator_name_.SetAllocated(operator_name, GetArenaForAllocation());
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (_impl_.operator_name_.IsDefault()) {
_impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
}
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
// @@protoc_insertion_point(field_set_allocated:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name)
}
// repeated string input_names = 2;
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_input_names_size() const {
return _impl_.input_names_.size();
}
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::input_names_size() const {
return _internal_input_names_size();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::clear_input_names() {
_impl_.input_names_.Clear();
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_input_names() {
std::string* _s = _internal_add_input_names();
// @@protoc_insertion_point(field_add_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
return _s;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_input_names(int index) const {
return _impl_.input_names_.Get(index);
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::input_names(int index) const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
return _internal_input_names(index);
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_input_names(int index) {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
return _impl_.input_names_.Mutable(index);
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_input_names(int index, const std::string& value) {
_impl_.input_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_input_names(int index, std::string&& value) {
_impl_.input_names_.Mutable(index)->assign(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_input_names(int index, const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.input_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_input_names(int index, const char* value, size_t size) {
_impl_.input_names_.Mutable(index)->assign(
reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_set_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_add_input_names() {
return _impl_.input_names_.Add();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_input_names(const std::string& value) {
_impl_.input_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_input_names(std::string&& value) {
_impl_.input_names_.Add(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_input_names(const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.input_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_input_names(const char* value, size_t size) {
_impl_.input_names_.Add()->assign(reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_add_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
}
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>&
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::input_names() const {
// @@protoc_insertion_point(field_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
return _impl_.input_names_;
}
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>*
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_input_names() {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names)
return &_impl_.input_names_;
}
// repeated string output_names = 3;
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_output_names_size() const {
return _impl_.output_names_.size();
}
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::output_names_size() const {
return _internal_output_names_size();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::clear_output_names() {
_impl_.output_names_.Clear();
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_output_names() {
std::string* _s = _internal_add_output_names();
// @@protoc_insertion_point(field_add_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
return _s;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_output_names(int index) const {
return _impl_.output_names_.Get(index);
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::output_names(int index) const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
return _internal_output_names(index);
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_output_names(int index) {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
return _impl_.output_names_.Mutable(index);
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_output_names(int index, const std::string& value) {
_impl_.output_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_output_names(int index, std::string&& value) {
_impl_.output_names_.Mutable(index)->assign(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_output_names(int index, const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.output_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_output_names(int index, const char* value, size_t size) {
_impl_.output_names_.Mutable(index)->assign(
reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_set_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_add_output_names() {
return _impl_.output_names_.Add();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_output_names(const std::string& value) {
_impl_.output_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_output_names(std::string&& value) {
_impl_.output_names_.Add(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_output_names(const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.output_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_output_names(const char* value, size_t size) {
_impl_.output_names_.Add()->assign(reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_add_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
}
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>&
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::output_names() const {
// @@protoc_insertion_point(field_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
return _impl_.output_names_;
}
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>*
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_output_names() {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names)
return &_impl_.output_names_;
}
// repeated string receiver_names = 4;
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_receiver_names_size() const {
return _impl_.receiver_names_.size();
}
inline int MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::receiver_names_size() const {
return _internal_receiver_names_size();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::clear_receiver_names() {
_impl_.receiver_names_.Clear();
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_receiver_names() {
std::string* _s = _internal_add_receiver_names();
// @@protoc_insertion_point(field_add_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
return _s;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_receiver_names(int index) const {
return _impl_.receiver_names_.Get(index);
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::receiver_names(int index) const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
return _internal_receiver_names(index);
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_receiver_names(int index) {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
return _impl_.receiver_names_.Mutable(index);
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_receiver_names(int index, const std::string& value) {
_impl_.receiver_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_receiver_names(int index, std::string&& value) {
_impl_.receiver_names_.Mutable(index)->assign(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_receiver_names(int index, const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.receiver_names_.Mutable(index)->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_set_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::set_receiver_names(int index, const char* value, size_t size) {
_impl_.receiver_names_.Mutable(index)->assign(
reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_set_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_internal_add_receiver_names() {
return _impl_.receiver_names_.Add();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_receiver_names(const std::string& value) {
_impl_.receiver_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_receiver_names(std::string&& value) {
_impl_.receiver_names_.Add(std::move(value));
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_receiver_names(const char* value) {
GOOGLE_DCHECK(value != nullptr);
_impl_.receiver_names_.Add()->assign(value);
// @@protoc_insertion_point(field_add_char:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::add_receiver_names(const char* value, size_t size) {
_impl_.receiver_names_.Add()->assign(reinterpret_cast<const char*>(value), size);
// @@protoc_insertion_point(field_add_pointer:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
}
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>&
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::receiver_names() const {
// @@protoc_insertion_point(field_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
return _impl_.receiver_names_;
}
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string>*
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::mutable_receiver_names() {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names)
return &_impl_.receiver_names_;
}
// -------------------------------------------------------------------
// MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo
// optional string fragment_name = 1;
inline bool MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_has_fragment_name() const {
bool value = (_impl_._has_bits_[0] & 0x00000001u) != 0;
return value;
}
inline bool MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::has_fragment_name() const {
return _internal_has_fragment_name();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::clear_fragment_name() {
_impl_.fragment_name_.ClearToEmpty();
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::fragment_name() const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name)
return _internal_fragment_name();
}
template <typename ArgT0, typename... ArgT>
inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::set_fragment_name(ArgT0&& arg0, ArgT... args) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
_impl_.fragment_name_.Set(static_cast<ArgT0 &&>(arg0), args..., GetArenaForAllocation());
// @@protoc_insertion_point(field_set:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name)
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::mutable_fragment_name() {
std::string* _s = _internal_mutable_fragment_name();
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name)
return _s;
}
inline const std::string& MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_fragment_name() const {
return _impl_.fragment_name_.Get();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_set_fragment_name(const std::string& value) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
_impl_.fragment_name_.Set(value, GetArenaForAllocation());
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_mutable_fragment_name() {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
return _impl_.fragment_name_.Mutable(GetArenaForAllocation());
}
inline std::string* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::release_fragment_name() {
// @@protoc_insertion_point(field_release:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name)
if (!_internal_has_fragment_name()) {
return nullptr;
}
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
auto* p = _impl_.fragment_name_.Release();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (_impl_.fragment_name_.IsDefault()) {
_impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
}
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
return p;
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::set_allocated_fragment_name(std::string* fragment_name) {
if (fragment_name != nullptr) {
_impl_._has_bits_[0] |= 0x00000001u;
} else {
_impl_._has_bits_[0] &= ~0x00000001u;
}
_impl_.fragment_name_.SetAllocated(fragment_name, GetArenaForAllocation());
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (_impl_.fragment_name_.IsDefault()) {
_impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
}
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
// @@protoc_insertion_point(field_set_allocated:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name)
}
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
inline int MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_operators_info_size() const {
return _impl_.operators_info_.size();
}
inline int MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::operators_info_size() const {
return _internal_operators_info_size();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::clear_operators_info() {
_impl_.operators_info_.Clear();
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::mutable_operators_info(int index) {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.operators_info)
return _impl_.operators_info_.Mutable(index);
}
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >*
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::mutable_operators_info() {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.operators_info)
return &_impl_.operators_info_;
}
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_operators_info(int index) const {
return _impl_.operators_info_.Get(index);
}
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::operators_info(int index) const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.operators_info)
return _internal_operators_info(index);
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_internal_add_operators_info() {
return _impl_.operators_info_.Add();
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::add_operators_info() {
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* _add = _internal_add_operators_info();
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.operators_info)
return _add;
}
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >&
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::operators_info() const {
// @@protoc_insertion_point(field_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.operators_info)
return _impl_.operators_info_;
}
// -------------------------------------------------------------------
// MultiFragmentPortInfo
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
inline int MultiFragmentPortInfo::_internal_targets_info_size() const {
return _impl_.targets_info_.size();
}
inline int MultiFragmentPortInfo::targets_info_size() const {
return _internal_targets_info_size();
}
inline void MultiFragmentPortInfo::clear_targets_info() {
_impl_.targets_info_.Clear();
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* MultiFragmentPortInfo::mutable_targets_info(int index) {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.targets_info)
return _impl_.targets_info_.Mutable(index);
}
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >*
MultiFragmentPortInfo::mutable_targets_info() {
// @@protoc_insertion_point(field_mutable_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.targets_info)
return &_impl_.targets_info_;
}
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& MultiFragmentPortInfo::_internal_targets_info(int index) const {
return _impl_.targets_info_.Get(index);
}
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& MultiFragmentPortInfo::targets_info(int index) const {
// @@protoc_insertion_point(field_get:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.targets_info)
return _internal_targets_info(index);
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* MultiFragmentPortInfo::_internal_add_targets_info() {
return _impl_.targets_info_.Add();
}
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* MultiFragmentPortInfo::add_targets_info() {
::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* _add = _internal_add_targets_info();
// @@protoc_insertion_point(field_add:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.targets_info)
return _add;
}
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >&
MultiFragmentPortInfo::targets_info() const {
// @@protoc_insertion_point(field_list:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.targets_info)
return _impl_.targets_info_;
}
#ifdef __GNUC__
#pragma GCC diagnostic pop
#endif// __GNUC__
// -------------------------------------------------------------------
// -------------------------------------------------------------------
// @@protoc_insertion_point(namespace_scope)
} // namespace service
} // namespace holoscan
// @@protoc_insertion_point(global_scope)
#include <google/protobuf/port_undef.inc>
#endif// GOOGLE_PROTOBUF_INCLUDED_GOOGLE_PROTOBUF_INCLUDED_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto