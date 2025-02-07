NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Struct Documentation

template<typename T>
struct base_type<T, typename std::enable_if_t<std::is_base_of_v<Resource, std::decay_t<T>>>>

Public Types

using type = Resource
