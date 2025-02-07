NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Template Struct remove_pointer< std::shared_ptr< T > >

Template Struct remove_pointer< std::shared_ptr< T > >

Struct Documentation

template<typename T>
struct remove_pointer<std::shared_ptr<T>>

Public Types

using type = T
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here