NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::Impl_

Struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo.

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> operators_info_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr fragment_name_
