Struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::Impl_
Defined in File multi_fragment_port_info.pb.h
This struct is a nested type of Class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo.
-
struct Impl_
-
Public Members
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_
-
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> operators_info_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr fragment_name_
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_