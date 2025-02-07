NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Struct Documentation

struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal

Public Functions

inline PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal()
inline ~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal()

Public Members

MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo _instance
union holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
