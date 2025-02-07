NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::Impl_

Struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo.

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> input_names_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> output_names_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> receiver_names_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr operator_name_
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here