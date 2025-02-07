Struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::Impl_
Defined in File multi_fragment_port_info.pb.h
This struct is a nested type of Class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo.
-
struct Impl_
-
Public Members
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::HasBits<1> _has_bits_
-
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> input_names_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> output_names_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> receiver_names_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr operator_name_
