Struct Documentation

struct WorkerExecutionFinishedResponseDefaultTypeInternal

Public Functions

inline PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedResponseDefaultTypeInternal()
inline ~WorkerExecutionFinishedResponseDefaultTypeInternal()

Public Members

WorkerExecutionFinishedResponse _instance
union holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponseDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
