NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Template Struct YAMLNodeParser< std::vector< IOSpec * > >

Template Struct YAMLNodeParser< std::vector< IOSpec * > >

Struct Documentation

template<>
struct YAMLNodeParser<std::vector<IOSpec*>>

Public Static Functions

static inline std::vector<IOSpec*> parse(const YAML::Node&)
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here