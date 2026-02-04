Holoscan SDK v3.11.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.11.0  Program Listing for File data_logger_queue.hpp

Program Listing for File data_logger_queue.hpp

Return to documentation for file (include/holoscan/core/resources/data_logger_queue.hpp)

Copy
Copied!
            

            
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP

#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <optional>
#include <queue>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <utility>

#include "concurrentqueue.h"
#include "yaml-cpp/yaml.h"

namespace holoscan {

enum class DataLoggerQueueType {
  LockFree,
  Ordered
};

template <typename T>
class DataLoggerQueue {
 public:
  virtual ~DataLoggerQueue() = default;

  virtual bool try_enqueue(T&& item) = 0;

  virtual bool try_dequeue(T& item) = 0;

  virtual size_t size_approx() const = 0;
};

template <typename T>
class LockFreeQueue : public DataLoggerQueue<T> {
 public:
  explicit LockFreeQueue(size_t capacity) : queue_(capacity) {}

  bool try_enqueue(T&& item) override { return queue_.try_enqueue(std::move(item)); }

  bool try_dequeue(T& item) override { return queue_.try_dequeue(item); }

  size_t size_approx() const override { return queue_.size_approx(); }

 private:
  moodycamel::ConcurrentQueue<T> queue_;
};

template <typename T>
class OrderedQueue : public DataLoggerQueue<T> {
 public:
  explicit OrderedQueue(size_t capacity) : capacity_(capacity) {}

  bool try_enqueue(T&& item) override {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);

    if (queue_.size() >= capacity_) {
      return false;  // Queue full
    }

    queue_.push(std::move(item));
    return true;
  }

  bool try_dequeue(T& item) override {
    // std::optional is used instead of a default-constructed temporary to avoid:
    // - Requiring T to have a default constructor
    // - Paying the cost of default construction for types with non-trivial constructors
    std::optional<T> deferred_item;

    {
      std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);

      if (queue_.empty()) {
        return false;
      }

      // Extract item into temporary storage while holding mutex
      deferred_item = std::move(queue_.front());
      queue_.pop();
    }  // Mutex released here

    // Assign to output parameter OUTSIDE critical section.
    // Destructor of old 'item' value (containing potential GILGuardedPyObject from
    // previous iteration) runs here without holding the mutex, preventing deadlock.
    item = std::move(*deferred_item);
    return true;
  }

  size_t size_approx() const override {
    std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
    return queue_.size();
  }

 private:
  std::queue<T> queue_;
  mutable std::mutex mutex_;
  const size_t capacity_;
};

template <typename T>
inline std::unique_ptr<DataLoggerQueue<T>> create_data_logger_queue(DataLoggerQueueType type,
                                                                    size_t capacity) {
  switch (type) {
    case DataLoggerQueueType::LockFree:
      return std::make_unique<LockFreeQueue<T>>(capacity);
    case DataLoggerQueueType::Ordered:
      return std::make_unique<OrderedQueue<T>>(capacity);
    default:
      throw std::runtime_error("Unknown queue type");
  }
}

}  // namespace holoscan

// YAML converter for DataLoggerQueueType enum
namespace YAML {
template <>
struct convert<holoscan::DataLoggerQueueType> {
  static Node encode(const holoscan::DataLoggerQueueType& rhs) {
    Node node;
    switch (rhs) {
      case holoscan::DataLoggerQueueType::LockFree:
        node = "LockFree";
        break;
      case holoscan::DataLoggerQueueType::Ordered:
        node = "Ordered";
        break;
      default:
        throw std::runtime_error("Unknown DataLoggerQueueType enum value");
    }
    return node;
  }

  static bool decode(const Node& node, holoscan::DataLoggerQueueType& rhs) {
    if (!node.IsScalar()) {
      return false;
    }

    std::string value = node.as<std::string>();
    // Convert to lowercase for case-insensitive comparison (avoid UB on signed char)
    std::transform(value.begin(), value.end(), value.begin(), [](unsigned char c) {
      return static_cast<char>(std::tolower(c));
    });

    if (value == "lockfree" || value == "lock_free") {
      rhs = holoscan::DataLoggerQueueType::LockFree;
      return true;
    } else if (value == "ordered") {
      rhs = holoscan::DataLoggerQueueType::Ordered;
      return true;
    }
    return false;
  }
};
}  // namespace YAML

#endif// HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP

© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 4, 2026
content here