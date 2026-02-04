Program Listing for File data_logger_queue.hpp
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP
#define HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <optional>
#include <queue>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <utility>
#include "concurrentqueue.h"
#include "yaml-cpp/yaml.h"
namespace holoscan {
enum class DataLoggerQueueType {
LockFree,
Ordered
};
template <typename T>
class DataLoggerQueue {
public:
virtual ~DataLoggerQueue() = default;
virtual bool try_enqueue(T&& item) = 0;
virtual bool try_dequeue(T& item) = 0;
virtual size_t size_approx() const = 0;
};
template <typename T>
class LockFreeQueue : public DataLoggerQueue<T> {
public:
explicit LockFreeQueue(size_t capacity) : queue_(capacity) {}
bool try_enqueue(T&& item) override { return queue_.try_enqueue(std::move(item)); }
bool try_dequeue(T& item) override { return queue_.try_dequeue(item); }
size_t size_approx() const override { return queue_.size_approx(); }
private:
moodycamel::ConcurrentQueue<T> queue_;
};
template <typename T>
class OrderedQueue : public DataLoggerQueue<T> {
public:
explicit OrderedQueue(size_t capacity) : capacity_(capacity) {}
bool try_enqueue(T&& item) override {
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
if (queue_.size() >= capacity_) {
return false; // Queue full
}
queue_.push(std::move(item));
return true;
}
bool try_dequeue(T& item) override {
// std::optional is used instead of a default-constructed temporary to avoid:
// - Requiring T to have a default constructor
// - Paying the cost of default construction for types with non-trivial constructors
std::optional<T> deferred_item;
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
if (queue_.empty()) {
return false;
}
// Extract item into temporary storage while holding mutex
deferred_item = std::move(queue_.front());
queue_.pop();
} // Mutex released here
// Assign to output parameter OUTSIDE critical section.
// Destructor of old 'item' value (containing potential GILGuardedPyObject from
// previous iteration) runs here without holding the mutex, preventing deadlock.
item = std::move(*deferred_item);
return true;
}
size_t size_approx() const override {
std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_);
return queue_.size();
}
private:
std::queue<T> queue_;
mutable std::mutex mutex_;
const size_t capacity_;
};
template <typename T>
inline std::unique_ptr<DataLoggerQueue<T>> create_data_logger_queue(DataLoggerQueueType type,
size_t capacity) {
switch (type) {
case DataLoggerQueueType::LockFree:
return std::make_unique<LockFreeQueue<T>>(capacity);
case DataLoggerQueueType::Ordered:
return std::make_unique<OrderedQueue<T>>(capacity);
default:
throw std::runtime_error("Unknown queue type");
}
}
} // namespace holoscan
// YAML converter for DataLoggerQueueType enum
namespace YAML {
template <>
struct convert<holoscan::DataLoggerQueueType> {
static Node encode(const holoscan::DataLoggerQueueType& rhs) {
Node node;
switch (rhs) {
case holoscan::DataLoggerQueueType::LockFree:
node = "LockFree";
break;
case holoscan::DataLoggerQueueType::Ordered:
node = "Ordered";
break;
default:
throw std::runtime_error("Unknown DataLoggerQueueType enum value");
}
return node;
}
static bool decode(const Node& node, holoscan::DataLoggerQueueType& rhs) {
if (!node.IsScalar()) {
return false;
}
std::string value = node.as<std::string>();
// Convert to lowercase for case-insensitive comparison (avoid UB on signed char)
std::transform(value.begin(), value.end(), value.begin(), [](unsigned char c) {
return static_cast<char>(std::tolower(c));
});
if (value == "lockfree" || value == "lock_free") {
rhs = holoscan::DataLoggerQueueType::LockFree;
return true;
} else if (value == "ordered") {
rhs = holoscan::DataLoggerQueueType::Ordered;
return true;
}
return false;
}
};
} // namespace YAML
#endif// HOLOSCAN_CORE_RESOURCES_DATA_LOGGER_QUEUE_HPP