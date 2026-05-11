Program Listing for File video_io_registry.hpp

/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025-2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

#ifndef HOLOSCAN_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_REGISTRY_HPP
#define HOLOSCAN_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_REGISTRY_HPP

#include <functional>
#include <string>
#include <vector>

#include "./video_io_capabilities.hpp"

namespace holoscan::ops::video_io {

using VideoCaptureCapabilityEnumerator = std::function<std::vector<VideoCaptureCapabilities>()>;
using VideoTransmitCapabilityEnumerator = std::function<std::vector<VideoTransmitCapabilities>()>;

void register_video_acquisition_enumerator(const std::string& backend_id,
                                           VideoCaptureCapabilityEnumerator enumerator);

void register_video_transmission_enumerator(const std::string& backend_id,
                                            VideoTransmitCapabilityEnumerator enumerator);

std::vector<VideoCaptureCapabilities> enumerate_video_acquisition_devices(
    const std::string& backend_id = "");

std::vector<VideoTransmitCapabilities> enumerate_video_transmission_devices(
    const std::string& backend_id = "");

}  // namespace holoscan::ops::video_io

#endif// HOLOSCAN_OPERATORS_VIDEO_IO_VIDEO_IO_REGISTRY_HPP

