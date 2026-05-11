Program Listing for File holoipc_cuda_native_buffer_adapter_base.hpp

/* * SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0 * * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); * you may not use this file except in compliance with the License. * You may obtain a copy of the License at * * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 * * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. * See the License for the specific language governing permissions and * limitations under the License. */ #ifndef PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP #define PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP #include <chrono> #include <cstring> #include <future> #include <iterator> #include <map> #include <memory> #include <mutex> #include <string> #include <thread> #include <unordered_map> #include <utility> #include <vector> #include <cuda_runtime.h> #include <gxf/core/expected.hpp> #include <gxf/pubsub/cuda_ipc_descriptor.hpp> #include <gxf/pubsub/cuda_ipc_eligibility.hpp> #include <gxf/pubsub/pubsub_context.hpp> #include <gxf/pubsub/pubsub_native_buffer.hpp> #include <gxf/std/tensor.hpp> #include <holoscan/ipc/context.hpp> #include <holoscan/ipc/detail/control_message.hpp> #include <holoscan/ipc/detail/key.hpp> #include <holoscan/logger/logger.hpp> #include <holoscan/pubsub/common/native_buffer_protocol.hpp> #include <holoscan/pubsub/common/native_buffer_protocol_adapter.hpp> namespace holoscan { template <typename TransportType> class HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase : public NativeBufferProtocolAdapter { public: using IpcContextType = ipc::Context<TransportType>; using PointerDescriptorType = typename IpcContextType::PointerDescriptorType; using HandleType = typename IpcContextType::HandleType; struct NativeBufferHolder { nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor descriptor; std::shared_ptr<void> ipc_device_ptr; // releasing this sends RELEASED to publisher void* device_ptr() const { return ipc_device_ptr.get(); } size_t byte_size() const { return descriptor.byte_size; } }; struct ExportedTensorDescriptor { nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor gxf_descriptor; std::vector<uint8_t> lifecycle_key; // holoipc correlation key std::string lifecycle_reply_to_topic_name; // holoipc control-channel topic int32_t handle_type{0}; // IpcHandleType (e.g. CUDA_IPC = 0) std::string ipc_protocol_version; // holoipc protocol version (e.g. "1.0") }; explicit HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase(std::string adapter_name) : adapter_name_(std::move(adapter_name)) {} ~HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase() override { if (initialized_) { shutdown(); } } HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase(const HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase&) = delete; HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase& operator=(const HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase&) = delete; void shutdown() { if (!initialized_) return; cleanup_exports(kDefaultShutdownGrace); ipc_context_.reset(); initialized_ = false; HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: shut down", adapter_name_); } bool is_initialized() const override { return initialized_; } nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy() const { return policy_; } void set_acquire_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) { acquire_timeout_ = timeout; } void set_export_ttl(std::chrono::milliseconds ttl) { export_ttl_ = ttl; } void set_use_eager_acquire(bool enabled) { use_eager_acquire_ = enabled; } const std::string& default_protocol_name() const override { static const std::string kCudaIpc = "cuda_ipc"; return kCudaIpc; } bool supports_protocol(const std::string& protocol_name) const override { return protocol_name == "cuda_ipc"; } bool can_export_tensor(const nvidia::gxf::Tensor& tensor) const override { return tensor.storage_type() == nvidia::gxf::MemoryStorageType::kDevice; } uint8_t descriptor_format_version() const override { return nvidia::gxf::kCudaIpcFormatVersion; } // --- Publisher side --- nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> export_tensor( void* device_ptr, const std::shared_ptr<void>& device_ptr_owner, const NativeTensorMetadata& tensor_info, const std::string& protocol_name, uint32_t sequence_num) override { if (!supports_protocol(protocol_name)) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "{}::export_tensor: unsupported protocol '{}'", adapter_name_, protocol_name); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_NOT_IMPLEMENTED); } ensure_gpu_info_initialized(); nvidia::gxf::CudaTensorDescriptor cuda_tensor_info; cuda_tensor_info.shape = tensor_info.shape; cuda_tensor_info.strides = tensor_info.strides; cuda_tensor_info.dtype = tensor_info.dtype; cuda_tensor_info.storage_type = static_cast<uint8_t>(tensor_info.storage_type); cuda_tensor_info.bytes_per_element = tensor_info.bytes_per_element; return export_tensor(device_ptr, device_ptr_owner, cuda_tensor_info, gpu_device_uuid_, gpu_device_id_, sequence_num); } nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> export_tensor( void* device_ptr, const std::shared_ptr<void>& device_ptr_owner, const nvidia::gxf::CudaTensorDescriptor& tensor_info, const std::string& device_uuid, int32_t device_id, uint32_t sequence_num) { if (!initialized_ || !ipc_context_) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: not initialized", adapter_name_); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_UNINITIALIZED_VALUE); } // Collect entries for deferred destruction. This includes: // - released_entries_ queued by handle_last_release on the io_context thread // - stale exports past their TTL // // All destruction happens on THIS (worker) thread, outside both exports_mutex_ // and the io_context, avoiding the two constraints documented in the header. std::vector<ExportEntry> deferred_destroy; { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); if (!released_entries_.empty()) { deferred_destroy.insert(deferred_destroy.end(), std::make_move_iterator(released_entries_.begin()), std::make_move_iterator(released_entries_.end())); released_entries_.clear(); } evict_stale_exports_locked(export_ttl_, deferred_destroy); } // Free GPU memory on the worker thread, then move ipc_descriptor shared_ptrs to a // background thread: their destructors acquire IpcCore::mutex_, which may be held // by the io_context thread during send_message. Blocking the worker here would // prevent new frames from being exported. if (!deferred_destroy.empty()) { HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor seq={}: freeing {} deferred entries", adapter_name_, sequence_num, deferred_destroy.size()); std::vector<std::shared_ptr<PointerDescriptorType>> bg_descriptors; bg_descriptors.reserve(deferred_destroy.size()); for (auto& entry : deferred_destroy) { entry.device_ptr_owner.reset(); bg_descriptors.push_back(std::move(entry.ipc_descriptor)); } deferred_destroy.clear(); std::thread([descs = std::move(bg_descriptors)]() mutable { descs.clear(); }).detach(); } HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor: starting export seq={} (pending={})", adapter_name_, sequence_num, pending_export_count()); // 1. Export CUDA IPC descriptor via GXF helper auto maybe_desc = nvidia::gxf::export_cuda_ipc_descriptor( device_ptr, tensor_info, device_uuid, device_id, sequence_num, false); if (!maybe_desc) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: export_cuda_ipc_descriptor failed", adapter_name_); return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_desc); } auto gxf_desc = std::move(maybe_desc.value()); // 2. Register with holoipc lifecycle tracking. // TODO(grelee): Avoid the redundant cudaIpcGetMemHandle call that occurs here because // gxf_desc already contains the exported handle bytes. auto ipc_descriptor = ipc_context_->share_pointer(device_ptr_owner, HandleType::CUDA_IPC); if (!ipc_descriptor) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: share_pointer failed", adapter_name_); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_FAILURE); } // 3. Encode descriptor + lifecycle metadata auto maybe_bytes = encode_exported_tensor(gxf_desc, *ipc_descriptor); if (!maybe_bytes) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: encode_exported_tensor failed", adapter_name_); return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_bytes); } // 4. Store in pending exports for lifecycle tracking { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); const ipc::Key lifecycle_key(ipc_descriptor->key()); // holoipc deduplicates share_pointer() by device address, so a recycled // buffer can produce the same lifecycle key as a still-pending export. // Evict the old entry now — the buffer was recycled so its data is gone // regardless. This may briefly under-count pending exports (causing // PendingExportCondition to unblock slightly early), but that is benign // since the buffer pool already considers the memory available. auto old_it = lifecycle_key_to_seq_.find(lifecycle_key); if (old_it != lifecycle_key_to_seq_.end()) { auto old_entry_it = pending_exports_.find(old_it->second); if (old_entry_it != pending_exports_.end()) { HOLOSCAN_LOG_WARN( "{}::export_tensor seq={}: evicting prior export seq={} with same lifecycle key " "(buffer address reused before subscriber released)", adapter_name_, sequence_num, old_it->second); released_entries_.push_back(std::move(old_entry_it->second)); pending_exports_.erase(old_entry_it); } lifecycle_key_to_seq_.erase(old_it); } lifecycle_key_to_seq_[lifecycle_key] = sequence_num; pending_exports_.emplace(sequence_num, ExportEntry{ipc_descriptor, device_ptr_owner, gxf_desc, lifecycle_key, std::chrono::steady_clock::now()}); } HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor: exported seq={}, size={} bytes, pending={}", adapter_name_, sequence_num, gxf_desc.byte_size, pending_export_count()); return maybe_bytes.value(); } // --- Subscriber side --- nvidia::gxf::Expected<ImportedNativeTensor> import_tensor_generic( const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes, const std::string& protocol_name, std::chrono::milliseconds timeout = std::chrono::milliseconds{0}) override { if (!supports_protocol(protocol_name)) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "{}::import_tensor_generic: unsupported protocol '{}'", adapter_name_, protocol_name); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_NOT_IMPLEMENTED); } auto maybe_holder = import_tensor(descriptor_bytes, timeout); if (!maybe_holder) { return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_holder); } ImportedNativeTensor imported; imported.mapped_ptr = std::move(maybe_holder.value().ipc_device_ptr); const auto& ti = maybe_holder.value().descriptor.tensor_info; imported.metadata.shape = ti.shape; imported.metadata.strides = ti.strides; imported.metadata.dtype = ti.dtype; imported.metadata.storage_type = static_cast<nvidia::gxf::MemoryStorageType>(ti.storage_type); imported.metadata.bytes_per_element = ti.bytes_per_element; return imported; } nvidia::gxf::Expected<NativeBufferHolder> import_tensor( const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes, std::chrono::milliseconds timeout = std::chrono::milliseconds{0}) { if (!initialized_ || !ipc_context_) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: not initialized", adapter_name_); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_UNINITIALIZED_VALUE); } auto decoded = decode_exported_tensor(descriptor_bytes); if (!decoded) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: failed to decode exported descriptor", adapter_name_); return nvidia::gxf::ForwardError(decoded); } const auto& exported = decoded.value(); PointerDescriptorType ipc_descriptor; ipc_descriptor.version(exported.ipc_protocol_version); ipc_descriptor.key(exported.lifecycle_key); ipc_descriptor.handle_type(static_cast<HandleType>(exported.handle_type)); std::vector<uint8_t> handle_bytes(sizeof(exported.gxf_descriptor.mem_handle)); std::memcpy(handle_bytes.data(), &exported.gxf_descriptor.mem_handle, sizeof(exported.gxf_descriptor.mem_handle)); ipc_descriptor.handle(std::move(handle_bytes)); ipc_descriptor.reply_to_topic_name(exported.lifecycle_reply_to_topic_name); if (use_eager_acquire_) { auto acquired_ptr = ipc_context_->acquire_pointer_eager(ipc_descriptor); if (!acquired_ptr) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer_eager failed (seq={})", adapter_name_, exported.gxf_descriptor.sequence_number); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL); } NativeBufferHolder holder; holder.descriptor = exported.gxf_descriptor; holder.ipc_device_ptr = std::move(acquired_ptr); HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: eagerly imported seq={}, size={} bytes, ptr={}", adapter_name_, holder.descriptor.sequence_number, holder.descriptor.byte_size, holder.device_ptr()); return holder; } auto future = ipc_context_->acquire_pointer(ipc_descriptor); if (!future.valid()) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer validation failed (seq={})", adapter_name_, exported.gxf_descriptor.sequence_number); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL); } const auto effective_timeout = timeout.count() > 0 ? timeout : acquire_timeout_; if (future.wait_for(effective_timeout) != std::future_status::ready) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer timed out after {}ms (seq={})", adapter_name_, effective_timeout.count(), exported.gxf_descriptor.sequence_number); // The ACQUIRED command may already have been sent. Drain the future in the // background so that when the ACK arrives, the returned shared_ptr is // destroyed and its deleter sends RELEASED, keeping lifecycle accounting // balanced. std::thread([f = std::move(future)]() mutable { try { (void)f.get(); } catch (...) { } }).detach(); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL); } std::shared_ptr<void> acquired_ptr; try { acquired_ptr = future.get(); } catch (const std::exception& e) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer failed (seq={}, error={})", adapter_name_, exported.gxf_descriptor.sequence_number, e.what()); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL); } if (!acquired_ptr) { HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: descriptor expired before acquire completed (seq={})", adapter_name_, exported.gxf_descriptor.sequence_number); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_EXPIRED); } NativeBufferHolder holder; holder.descriptor = exported.gxf_descriptor; holder.ipc_device_ptr = std::move(acquired_ptr); HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: imported seq={}, size={} bytes, ptr={}", adapter_name_, holder.descriptor.sequence_number, holder.descriptor.byte_size, holder.device_ptr()); return holder; } // --- Lifecycle --- size_t pending_export_count() const override { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); return pending_exports_.size(); } void set_on_pending_export_count_changed(PendingExportCountChangedCallback callback) override { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); pending_export_count_changed_callback_ = std::move(callback); } size_t evict_stale_exports(std::chrono::milliseconds max_age) { std::vector<ExportEntry> deferred_destroy; size_t n; { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); n = evict_stale_exports_locked(max_age, deferred_destroy); } deferred_destroy.clear(); return n; } static nvidia::gxf::Expected<ExportedTensorDescriptor> decode_exported_tensor( const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes) { return decode_exported_tensor(descriptor_bytes.data(), descriptor_bytes.size()); } static nvidia::gxf::Expected<ExportedTensorDescriptor> decode_exported_tensor(const uint8_t* data, size_t size) { if (data == nullptr || size < sizeof(uint32_t) + sizeof(uint8_t) + sizeof(uint32_t) * 3) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: " "truncated descriptor wrapper"); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } size_t offset = 0; auto read_field = [&data, size, &offset](auto* value) -> bool { using ValueType = std::decay_t<decltype(*value)>; if (offset + sizeof(ValueType) > size) return false; std::memcpy(value, data + offset, sizeof(ValueType)); offset += sizeof(ValueType); return true; }; uint32_t magic = 0; uint8_t version = 0; int32_t handle_type = 0; uint8_t ver_len = 0; uint32_t hipc_size = 0; uint32_t key_size = 0; uint32_t reply_size = 0; if (!read_field(&magic) || !read_field(&version)) { return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } if (magic != kExportedTensorMagic || version != kExportedTensorVersion) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: " "invalid wrapper header (magic=0x{:08x}, version={})", magic, static_cast<int>(version)); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } if (!read_field(&handle_type) || !read_field(&ver_len) || offset + ver_len > size) { return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } std::string ipc_protocol_version(reinterpret_cast<const char*>(data + offset), ver_len); offset += ver_len; if (!read_field(&hipc_size) || offset + hipc_size > size) { return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } auto maybe_desc = nvidia::gxf::deserialize_cuda_ipc_descriptor(data + offset, hipc_size); if (!maybe_desc) { return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_desc); } offset += hipc_size; if (!read_field(&key_size) || offset + key_size > size) { return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } ExportedTensorDescriptor result; result.gxf_descriptor = std::move(maybe_desc.value()); result.handle_type = handle_type; result.ipc_protocol_version = std::move(ipc_protocol_version); result.lifecycle_key.assign(data + offset, data + offset + key_size); offset += key_size; if (!read_field(&reply_size) || offset + reply_size > size) { return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } result.lifecycle_reply_to_topic_name.assign(reinterpret_cast<const char*>(data + offset), reply_size); if (result.lifecycle_key.empty() || result.lifecycle_reply_to_topic_name.empty()) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: " "missing lifecycle key or reply topic"); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } return result; } protected: nvidia::gxf::Expected<void> initialize_common(std::shared_ptr<IpcContextType> ipc_context, nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy) { if (initialized_) { HOLOSCAN_LOG_WARN("{}::initialize: already initialized", adapter_name_); return nvidia::gxf::Expected<void>(); } policy_ = policy; if (policy_ == nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kDisabled) { HOLOSCAN_LOG_INFO("{}: native buffer policy is disabled", adapter_name_); initialized_ = true; return nvidia::gxf::Expected<void>(); } ipc_context_ = std::move(ipc_context); if (!ipc_context_) { HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::initialize: null ipc::Context", adapter_name_); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_FAILURE); } ipc_context_->set_on_last_release([this](const ipc::Key& key) { handle_last_release(key); }); initialized_ = true; HOLOSCAN_LOG_INFO( "{}: initialized (policy={}, protocol=cuda_ipc, eager_acquire={})", adapter_name_, policy_ == nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kPreferred ? "preferred" : "required", use_eager_acquire_); return nvidia::gxf::Expected<void>(); } std::string adapter_name_; private: struct ExportEntry { std::shared_ptr<PointerDescriptorType> ipc_descriptor; std::shared_ptr<void> device_ptr_owner; nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor gxf_descriptor; ipc::Key lifecycle_key; std::chrono::steady_clock::time_point export_time; }; static constexpr uint32_t kExportedTensorMagic = 0x58424E44; // "DNBX" little-endian static constexpr uint8_t kExportedTensorVersion = 1; static constexpr auto kShutdownCleanupSleep = std::chrono::milliseconds{10}; static constexpr auto kDefaultShutdownGrace = std::chrono::milliseconds{250}; template <typename T> static void append_bytes(std::vector<uint8_t>& out, const T& value) { const auto* bytes = reinterpret_cast<const uint8_t*>(&value); out.insert(out.end(), bytes, bytes + sizeof(T)); } static void append_buffer(std::vector<uint8_t>& out, const uint8_t* data, size_t sz) { out.insert(out.end(), data, data + sz); } void ensure_gpu_info_initialized() { if (gpu_info_initialized_) { return; } int device_id = 0; const cudaError_t err = cudaGetDevice(&device_id); if (err == cudaSuccess) { gpu_device_id_ = device_id; gpu_device_uuid_ = nvidia::gxf::CudaDeviceIpcInfo::query(device_id).uuid; } gpu_info_initialized_ = true; } static nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> encode_exported_tensor( const nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor& gxf_descriptor, const PointerDescriptorType& ipc_descriptor) { auto maybe_hipc = nvidia::gxf::serialize_cuda_ipc_descriptor(gxf_descriptor); if (!maybe_hipc) { return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_hipc); } const auto& hipc_bytes = maybe_hipc.value(); const auto& key = ipc_descriptor.key(); const auto& reply_to_topic_name = ipc_descriptor.reply_to_topic_name(); if (key.empty() || reply_to_topic_name.empty()) { HOLOSCAN_LOG_ERROR( "HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::encode_exported_tensor: " "missing lifecycle metadata"); return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED); } const auto& version_str = std::string(holoscan::ipc::kIpcProtocolVersion); const int32_t handle_type = static_cast<int32_t>(ipc_descriptor.handle_type()); std::vector<uint8_t> out; out.reserve(sizeof(kExportedTensorMagic) + sizeof(kExportedTensorVersion) + sizeof(int32_t) + sizeof(uint8_t) + version_str.size() + sizeof(uint32_t) * 3 + hipc_bytes.size() + key.size() + reply_to_topic_name.size()); append_bytes(out, kExportedTensorMagic); append_bytes(out, kExportedTensorVersion); append_bytes(out, handle_type); const uint8_t ver_len = static_cast<uint8_t>(version_str.size()); append_bytes(out, ver_len); append_buffer(out, reinterpret_cast<const uint8_t*>(version_str.data()), version_str.size()); const uint32_t hipc_size = static_cast<uint32_t>(hipc_bytes.size()); const uint32_t key_size = static_cast<uint32_t>(key.size()); const uint32_t reply_size = static_cast<uint32_t>(reply_to_topic_name.size()); append_bytes(out, hipc_size); append_buffer(out, hipc_bytes.data(), hipc_bytes.size()); append_bytes(out, key_size); append_buffer(out, key.data(), key.size()); append_bytes(out, reply_size); append_buffer(out, reinterpret_cast<const uint8_t*>(reply_to_topic_name.data()), reply_to_topic_name.size()); return out; } void handle_last_release(const ipc::Key& key) { PendingExportCountChangedCallback callback; size_t pending_after = 0; bool pending_changed = false; { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); auto idx_it = lifecycle_key_to_seq_.find(key); if (idx_it != lifecycle_key_to_seq_.end()) { auto entry_it = pending_exports_.find(idx_it->second); if (entry_it != pending_exports_.end()) { HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: RELEASED seq={} (pending_after={}) [deferred to worker]", adapter_name_, idx_it->second, pending_exports_.size() - 1); released_entries_.push_back(std::move(entry_it->second)); pending_exports_.erase(entry_it); pending_after = pending_exports_.size(); callback = pending_export_count_changed_callback_; pending_changed = true; } lifecycle_key_to_seq_.erase(idx_it); } else { HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: RELEASED for unknown key (already evicted?)", adapter_name_); } } if (pending_changed && callback) { callback(pending_after); } } size_t evict_stale_exports_locked(std::chrono::milliseconds max_age, std::vector<ExportEntry>& deferred_destroy) { auto now = std::chrono::steady_clock::now(); size_t evicted = 0; for (auto it = pending_exports_.begin(); it != pending_exports_.end();) { auto age = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(now - it->second.export_time); if (age > max_age) { HOLOSCAN_LOG_WARN( "{}: evicting stale export seq={} (age={}ms) -- " "if this happens frequently, increase export_ttl or investigate " "subscriber disconnects", adapter_name_, it->first, age.count()); lifecycle_key_to_seq_.erase(it->second.lifecycle_key); deferred_destroy.push_back(std::move(it->second)); it = pending_exports_.erase(it); ++evicted; } else { ++it; } } if (evicted > 0) { HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: evicted {} stale exports", adapter_name_, evicted); } return evicted; } void cleanup_exports(std::chrono::milliseconds shutdown_grace_period) { const auto deadline = std::chrono::steady_clock::now() + shutdown_grace_period; while (true) { std::vector<ExportEntry> deferred_destroy; size_t remaining = 0; { std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_); if (!released_entries_.empty()) { deferred_destroy.insert(deferred_destroy.end(), std::make_move_iterator(released_entries_.begin()), std::make_move_iterator(released_entries_.end())); released_entries_.clear(); } evict_stale_exports_locked(export_ttl_, deferred_destroy); remaining = pending_exports_.size(); if (remaining == 0 || std::chrono::steady_clock::now() >= deadline) { if (remaining > 0) { HOLOSCAN_LOG_WARN( "{}::shutdown: {} pending exports still outstanding", adapter_name_, remaining); } for (auto& entry : pending_exports_) { deferred_destroy.push_back(std::move(entry.second)); } pending_exports_.clear(); lifecycle_key_to_seq_.clear(); } } // Same background-thread pattern as export_tensor: free GPU mem inline, // defer ipc_descriptor destruction to avoid blocking on IpcCore::mutex_. { std::vector<std::shared_ptr<PointerDescriptorType>> bg_descriptors; bg_descriptors.reserve(deferred_destroy.size()); for (auto& entry : deferred_destroy) { entry.device_ptr_owner.reset(); bg_descriptors.push_back(std::move(entry.ipc_descriptor)); } deferred_destroy.clear(); if (!bg_descriptors.empty()) { std::thread([d = std::move(bg_descriptors)]() mutable { d.clear(); }).detach(); } } if (remaining == 0 || std::chrono::steady_clock::now() >= deadline) { return; } std::this_thread::sleep_for(kShutdownCleanupSleep); } } std::shared_ptr<IpcContextType> ipc_context_; nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy_{nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kPreferred}; bool initialized_ = false; std::string gpu_device_uuid_; int32_t gpu_device_id_{0}; bool gpu_info_initialized_{false}; std::chrono::milliseconds acquire_timeout_{500}; bool use_eager_acquire_{false}; // TTL is a safety net for error recovery (e.g. subscriber disconnected without // sending RELEASED). Normal cleanup is via the on_last_release callback. std::chrono::milliseconds export_ttl_{20000}; std::unordered_map<uint32_t, ExportEntry> pending_exports_; // seq_num -> entry std::map<ipc::Key, uint32_t> lifecycle_key_to_seq_; // reverse index for releases std::vector<ExportEntry> released_entries_; // queued by io_context, drained by worker PendingExportCountChangedCallback pending_export_count_changed_callback_; mutable std::mutex exports_mutex_; }; } // namespace holoscan #endif/* PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP */