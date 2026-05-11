Program Listing for File holoipc_cuda_native_buffer_adapter_base.hpp
include/holoscan/pubsub/common/holoipc_cuda_native_buffer_adapter_base.hpp)
/*
* SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
#ifndef PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP
#define PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP
#include <chrono>
#include <cstring>
#include <future>
#include <iterator>
#include <map>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <string>
#include <thread>
#include <unordered_map>
#include <utility>
#include <vector>
#include <cuda_runtime.h>
#include <gxf/core/expected.hpp>
#include <gxf/pubsub/cuda_ipc_descriptor.hpp>
#include <gxf/pubsub/cuda_ipc_eligibility.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_context.hpp>
#include <gxf/pubsub/pubsub_native_buffer.hpp>
#include <gxf/std/tensor.hpp>
#include <holoscan/ipc/context.hpp>
#include <holoscan/ipc/detail/control_message.hpp>
#include <holoscan/ipc/detail/key.hpp>
#include <holoscan/logger/logger.hpp>
#include <holoscan/pubsub/common/native_buffer_protocol.hpp>
#include <holoscan/pubsub/common/native_buffer_protocol_adapter.hpp>
namespace holoscan {
template <typename TransportType>
class HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase : public NativeBufferProtocolAdapter {
public:
using IpcContextType = ipc::Context<TransportType>;
using PointerDescriptorType = typename IpcContextType::PointerDescriptorType;
using HandleType = typename IpcContextType::HandleType;
struct NativeBufferHolder {
nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor descriptor;
std::shared_ptr<void> ipc_device_ptr; // releasing this sends RELEASED to publisher
void* device_ptr() const { return ipc_device_ptr.get(); }
size_t byte_size() const { return descriptor.byte_size; }
};
struct ExportedTensorDescriptor {
nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor gxf_descriptor;
std::vector<uint8_t> lifecycle_key; // holoipc correlation key
std::string lifecycle_reply_to_topic_name; // holoipc control-channel topic
int32_t handle_type{0}; // IpcHandleType (e.g. CUDA_IPC = 0)
std::string ipc_protocol_version; // holoipc protocol version (e.g. "1.0")
};
explicit HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase(std::string adapter_name)
: adapter_name_(std::move(adapter_name)) {}
~HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase() override {
if (initialized_) {
shutdown();
}
}
HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase(const HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase&) = delete;
HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase& operator=(const HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase&) = delete;
void shutdown() {
if (!initialized_)
return;
cleanup_exports(kDefaultShutdownGrace);
ipc_context_.reset();
initialized_ = false;
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: shut down", adapter_name_);
}
bool is_initialized() const override { return initialized_; }
nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy() const { return policy_; }
void set_acquire_timeout(std::chrono::milliseconds timeout) { acquire_timeout_ = timeout; }
void set_export_ttl(std::chrono::milliseconds ttl) { export_ttl_ = ttl; }
void set_use_eager_acquire(bool enabled) { use_eager_acquire_ = enabled; }
const std::string& default_protocol_name() const override {
static const std::string kCudaIpc = "cuda_ipc";
return kCudaIpc;
}
bool supports_protocol(const std::string& protocol_name) const override {
return protocol_name == "cuda_ipc";
}
bool can_export_tensor(const nvidia::gxf::Tensor& tensor) const override {
return tensor.storage_type() == nvidia::gxf::MemoryStorageType::kDevice;
}
uint8_t descriptor_format_version() const override { return nvidia::gxf::kCudaIpcFormatVersion; }
// --- Publisher side ---
nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> export_tensor(
void* device_ptr, const std::shared_ptr<void>& device_ptr_owner,
const NativeTensorMetadata& tensor_info, const std::string& protocol_name,
uint32_t sequence_num) override {
if (!supports_protocol(protocol_name)) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"{}::export_tensor: unsupported protocol '{}'", adapter_name_, protocol_name);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_NOT_IMPLEMENTED);
}
ensure_gpu_info_initialized();
nvidia::gxf::CudaTensorDescriptor cuda_tensor_info;
cuda_tensor_info.shape = tensor_info.shape;
cuda_tensor_info.strides = tensor_info.strides;
cuda_tensor_info.dtype = tensor_info.dtype;
cuda_tensor_info.storage_type = static_cast<uint8_t>(tensor_info.storage_type);
cuda_tensor_info.bytes_per_element = tensor_info.bytes_per_element;
return export_tensor(device_ptr,
device_ptr_owner,
cuda_tensor_info,
gpu_device_uuid_,
gpu_device_id_,
sequence_num);
}
nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> export_tensor(
void* device_ptr, const std::shared_ptr<void>& device_ptr_owner,
const nvidia::gxf::CudaTensorDescriptor& tensor_info, const std::string& device_uuid,
int32_t device_id, uint32_t sequence_num) {
if (!initialized_ || !ipc_context_) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: not initialized", adapter_name_);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_UNINITIALIZED_VALUE);
}
// Collect entries for deferred destruction. This includes:
// - released_entries_ queued by handle_last_release on the io_context thread
// - stale exports past their TTL
//
// All destruction happens on THIS (worker) thread, outside both exports_mutex_
// and the io_context, avoiding the two constraints documented in the header.
std::vector<ExportEntry> deferred_destroy;
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
if (!released_entries_.empty()) {
deferred_destroy.insert(deferred_destroy.end(),
std::make_move_iterator(released_entries_.begin()),
std::make_move_iterator(released_entries_.end()));
released_entries_.clear();
}
evict_stale_exports_locked(export_ttl_, deferred_destroy);
}
// Free GPU memory on the worker thread, then move ipc_descriptor shared_ptrs to a
// background thread: their destructors acquire IpcCore::mutex_, which may be held
// by the io_context thread during send_message. Blocking the worker here would
// prevent new frames from being exported.
if (!deferred_destroy.empty()) {
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor seq={}: freeing {} deferred entries",
adapter_name_,
sequence_num,
deferred_destroy.size());
std::vector<std::shared_ptr<PointerDescriptorType>> bg_descriptors;
bg_descriptors.reserve(deferred_destroy.size());
for (auto& entry : deferred_destroy) {
entry.device_ptr_owner.reset();
bg_descriptors.push_back(std::move(entry.ipc_descriptor));
}
deferred_destroy.clear();
std::thread([descs = std::move(bg_descriptors)]() mutable { descs.clear(); }).detach();
}
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor: starting export seq={} (pending={})",
adapter_name_,
sequence_num,
pending_export_count());
// 1. Export CUDA IPC descriptor via GXF helper
auto maybe_desc = nvidia::gxf::export_cuda_ipc_descriptor(
device_ptr, tensor_info, device_uuid, device_id, sequence_num, false);
if (!maybe_desc) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: export_cuda_ipc_descriptor failed", adapter_name_);
return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_desc);
}
auto gxf_desc = std::move(maybe_desc.value());
// 2. Register with holoipc lifecycle tracking.
// TODO(grelee): Avoid the redundant cudaIpcGetMemHandle call that occurs here because
// gxf_desc already contains the exported handle bytes.
auto ipc_descriptor = ipc_context_->share_pointer(device_ptr_owner, HandleType::CUDA_IPC);
if (!ipc_descriptor) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: share_pointer failed", adapter_name_);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_FAILURE);
}
// 3. Encode descriptor + lifecycle metadata
auto maybe_bytes = encode_exported_tensor(gxf_desc, *ipc_descriptor);
if (!maybe_bytes) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::export_tensor: encode_exported_tensor failed", adapter_name_);
return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_bytes);
}
// 4. Store in pending exports for lifecycle tracking
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
const ipc::Key lifecycle_key(ipc_descriptor->key());
// holoipc deduplicates share_pointer() by device address, so a recycled
// buffer can produce the same lifecycle key as a still-pending export.
// Evict the old entry now — the buffer was recycled so its data is gone
// regardless. This may briefly under-count pending exports (causing
// PendingExportCondition to unblock slightly early), but that is benign
// since the buffer pool already considers the memory available.
auto old_it = lifecycle_key_to_seq_.find(lifecycle_key);
if (old_it != lifecycle_key_to_seq_.end()) {
auto old_entry_it = pending_exports_.find(old_it->second);
if (old_entry_it != pending_exports_.end()) {
HOLOSCAN_LOG_WARN(
"{}::export_tensor seq={}: evicting prior export seq={} with same lifecycle key "
"(buffer address reused before subscriber released)",
adapter_name_,
sequence_num,
old_it->second);
released_entries_.push_back(std::move(old_entry_it->second));
pending_exports_.erase(old_entry_it);
}
lifecycle_key_to_seq_.erase(old_it);
}
lifecycle_key_to_seq_[lifecycle_key] = sequence_num;
pending_exports_.emplace(sequence_num,
ExportEntry{ipc_descriptor,
device_ptr_owner,
gxf_desc,
lifecycle_key,
std::chrono::steady_clock::now()});
}
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::export_tensor: exported seq={}, size={} bytes, pending={}",
adapter_name_,
sequence_num,
gxf_desc.byte_size,
pending_export_count());
return maybe_bytes.value();
}
// --- Subscriber side ---
nvidia::gxf::Expected<ImportedNativeTensor> import_tensor_generic(
const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes, const std::string& protocol_name,
std::chrono::milliseconds timeout = std::chrono::milliseconds{0}) override {
if (!supports_protocol(protocol_name)) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"{}::import_tensor_generic: unsupported protocol '{}'", adapter_name_, protocol_name);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_NOT_IMPLEMENTED);
}
auto maybe_holder = import_tensor(descriptor_bytes, timeout);
if (!maybe_holder) {
return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_holder);
}
ImportedNativeTensor imported;
imported.mapped_ptr = std::move(maybe_holder.value().ipc_device_ptr);
const auto& ti = maybe_holder.value().descriptor.tensor_info;
imported.metadata.shape = ti.shape;
imported.metadata.strides = ti.strides;
imported.metadata.dtype = ti.dtype;
imported.metadata.storage_type = static_cast<nvidia::gxf::MemoryStorageType>(ti.storage_type);
imported.metadata.bytes_per_element = ti.bytes_per_element;
return imported;
}
nvidia::gxf::Expected<NativeBufferHolder> import_tensor(
const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes,
std::chrono::milliseconds timeout = std::chrono::milliseconds{0}) {
if (!initialized_ || !ipc_context_) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: not initialized", adapter_name_);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_UNINITIALIZED_VALUE);
}
auto decoded = decode_exported_tensor(descriptor_bytes);
if (!decoded) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: failed to decode exported descriptor", adapter_name_);
return nvidia::gxf::ForwardError(decoded);
}
const auto& exported = decoded.value();
PointerDescriptorType ipc_descriptor;
ipc_descriptor.version(exported.ipc_protocol_version);
ipc_descriptor.key(exported.lifecycle_key);
ipc_descriptor.handle_type(static_cast<HandleType>(exported.handle_type));
std::vector<uint8_t> handle_bytes(sizeof(exported.gxf_descriptor.mem_handle));
std::memcpy(handle_bytes.data(),
&exported.gxf_descriptor.mem_handle,
sizeof(exported.gxf_descriptor.mem_handle));
ipc_descriptor.handle(std::move(handle_bytes));
ipc_descriptor.reply_to_topic_name(exported.lifecycle_reply_to_topic_name);
if (use_eager_acquire_) {
auto acquired_ptr = ipc_context_->acquire_pointer_eager(ipc_descriptor);
if (!acquired_ptr) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer_eager failed (seq={})",
adapter_name_,
exported.gxf_descriptor.sequence_number);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL);
}
NativeBufferHolder holder;
holder.descriptor = exported.gxf_descriptor;
holder.ipc_device_ptr = std::move(acquired_ptr);
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: eagerly imported seq={}, size={} bytes, ptr={}",
adapter_name_,
holder.descriptor.sequence_number,
holder.descriptor.byte_size,
holder.device_ptr());
return holder;
}
auto future = ipc_context_->acquire_pointer(ipc_descriptor);
if (!future.valid()) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer validation failed (seq={})",
adapter_name_,
exported.gxf_descriptor.sequence_number);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL);
}
const auto effective_timeout = timeout.count() > 0 ? timeout : acquire_timeout_;
if (future.wait_for(effective_timeout) != std::future_status::ready) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer timed out after {}ms (seq={})",
adapter_name_,
effective_timeout.count(),
exported.gxf_descriptor.sequence_number);
// The ACQUIRED command may already have been sent. Drain the future in the
// background so that when the ACK arrives, the returned shared_ptr is
// destroyed and its deleter sends RELEASED, keeping lifecycle accounting
// balanced.
std::thread([f = std::move(future)]() mutable {
try {
(void)f.get();
} catch (...) {
}
}).detach();
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL);
}
std::shared_ptr<void> acquired_ptr;
try {
acquired_ptr = future.get();
} catch (const std::exception& e) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::import_tensor: acquire_pointer failed (seq={}, error={})",
adapter_name_,
exported.gxf_descriptor.sequence_number,
e.what());
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_OPEN_FAIL);
}
if (!acquired_ptr) {
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: descriptor expired before acquire completed (seq={})",
adapter_name_,
exported.gxf_descriptor.sequence_number);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_DESCRIPTOR_EXPIRED);
}
NativeBufferHolder holder;
holder.descriptor = exported.gxf_descriptor;
holder.ipc_device_ptr = std::move(acquired_ptr);
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}::import_tensor: imported seq={}, size={} bytes, ptr={}",
adapter_name_,
holder.descriptor.sequence_number,
holder.descriptor.byte_size,
holder.device_ptr());
return holder;
}
// --- Lifecycle ---
size_t pending_export_count() const override {
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
return pending_exports_.size();
}
void set_on_pending_export_count_changed(PendingExportCountChangedCallback callback) override {
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
pending_export_count_changed_callback_ = std::move(callback);
}
size_t evict_stale_exports(std::chrono::milliseconds max_age) {
std::vector<ExportEntry> deferred_destroy;
size_t n;
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
n = evict_stale_exports_locked(max_age, deferred_destroy);
}
deferred_destroy.clear();
return n;
}
static nvidia::gxf::Expected<ExportedTensorDescriptor> decode_exported_tensor(
const std::vector<uint8_t>& descriptor_bytes) {
return decode_exported_tensor(descriptor_bytes.data(), descriptor_bytes.size());
}
static nvidia::gxf::Expected<ExportedTensorDescriptor> decode_exported_tensor(const uint8_t* data,
size_t size) {
if (data == nullptr || size < sizeof(uint32_t) + sizeof(uint8_t) + sizeof(uint32_t) * 3) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: "
"truncated descriptor wrapper");
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
size_t offset = 0;
auto read_field = [&data, size, &offset](auto* value) -> bool {
using ValueType = std::decay_t<decltype(*value)>;
if (offset + sizeof(ValueType) > size)
return false;
std::memcpy(value, data + offset, sizeof(ValueType));
offset += sizeof(ValueType);
return true;
};
uint32_t magic = 0;
uint8_t version = 0;
int32_t handle_type = 0;
uint8_t ver_len = 0;
uint32_t hipc_size = 0;
uint32_t key_size = 0;
uint32_t reply_size = 0;
if (!read_field(&magic) || !read_field(&version)) {
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
if (magic != kExportedTensorMagic || version != kExportedTensorVersion) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: "
"invalid wrapper header (magic=0x{:08x}, version={})",
magic,
static_cast<int>(version));
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
if (!read_field(&handle_type) || !read_field(&ver_len) || offset + ver_len > size) {
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
std::string ipc_protocol_version(reinterpret_cast<const char*>(data + offset), ver_len);
offset += ver_len;
if (!read_field(&hipc_size) || offset + hipc_size > size) {
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
auto maybe_desc = nvidia::gxf::deserialize_cuda_ipc_descriptor(data + offset, hipc_size);
if (!maybe_desc) {
return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_desc);
}
offset += hipc_size;
if (!read_field(&key_size) || offset + key_size > size) {
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
ExportedTensorDescriptor result;
result.gxf_descriptor = std::move(maybe_desc.value());
result.handle_type = handle_type;
result.ipc_protocol_version = std::move(ipc_protocol_version);
result.lifecycle_key.assign(data + offset, data + offset + key_size);
offset += key_size;
if (!read_field(&reply_size) || offset + reply_size > size) {
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
result.lifecycle_reply_to_topic_name.assign(reinterpret_cast<const char*>(data + offset),
reply_size);
if (result.lifecycle_key.empty() || result.lifecycle_reply_to_topic_name.empty()) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::decode_exported_tensor: "
"missing lifecycle key or reply topic");
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
return result;
}
protected:
nvidia::gxf::Expected<void> initialize_common(std::shared_ptr<IpcContextType> ipc_context,
nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy) {
if (initialized_) {
HOLOSCAN_LOG_WARN("{}::initialize: already initialized", adapter_name_);
return nvidia::gxf::Expected<void>();
}
policy_ = policy;
if (policy_ == nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kDisabled) {
HOLOSCAN_LOG_INFO("{}: native buffer policy is disabled", adapter_name_);
initialized_ = true;
return nvidia::gxf::Expected<void>();
}
ipc_context_ = std::move(ipc_context);
if (!ipc_context_) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR("{}::initialize: null ipc::Context", adapter_name_);
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_FAILURE);
}
ipc_context_->set_on_last_release([this](const ipc::Key& key) { handle_last_release(key); });
initialized_ = true;
HOLOSCAN_LOG_INFO(
"{}: initialized (policy={}, protocol=cuda_ipc, eager_acquire={})",
adapter_name_,
policy_ == nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kPreferred ? "preferred" : "required",
use_eager_acquire_);
return nvidia::gxf::Expected<void>();
}
std::string adapter_name_;
private:
struct ExportEntry {
std::shared_ptr<PointerDescriptorType> ipc_descriptor;
std::shared_ptr<void> device_ptr_owner;
nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor gxf_descriptor;
ipc::Key lifecycle_key;
std::chrono::steady_clock::time_point export_time;
};
static constexpr uint32_t kExportedTensorMagic = 0x58424E44; // "DNBX" little-endian
static constexpr uint8_t kExportedTensorVersion = 1;
static constexpr auto kShutdownCleanupSleep = std::chrono::milliseconds{10};
static constexpr auto kDefaultShutdownGrace = std::chrono::milliseconds{250};
template <typename T>
static void append_bytes(std::vector<uint8_t>& out, const T& value) {
const auto* bytes = reinterpret_cast<const uint8_t*>(&value);
out.insert(out.end(), bytes, bytes + sizeof(T));
}
static void append_buffer(std::vector<uint8_t>& out, const uint8_t* data, size_t sz) {
out.insert(out.end(), data, data + sz);
}
void ensure_gpu_info_initialized() {
if (gpu_info_initialized_) {
return;
}
int device_id = 0;
const cudaError_t err = cudaGetDevice(&device_id);
if (err == cudaSuccess) {
gpu_device_id_ = device_id;
gpu_device_uuid_ = nvidia::gxf::CudaDeviceIpcInfo::query(device_id).uuid;
}
gpu_info_initialized_ = true;
}
static nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> encode_exported_tensor(
const nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor& gxf_descriptor,
const PointerDescriptorType& ipc_descriptor) {
auto maybe_hipc = nvidia::gxf::serialize_cuda_ipc_descriptor(gxf_descriptor);
if (!maybe_hipc) {
return nvidia::gxf::ForwardError(maybe_hipc);
}
const auto& hipc_bytes = maybe_hipc.value();
const auto& key = ipc_descriptor.key();
const auto& reply_to_topic_name = ipc_descriptor.reply_to_topic_name();
if (key.empty() || reply_to_topic_name.empty()) {
HOLOSCAN_LOG_ERROR(
"HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::encode_exported_tensor: "
"missing lifecycle metadata");
return nvidia::gxf::Unexpected(GXF_PUBSUB_SERIALIZATION_FAILED);
}
const auto& version_str = std::string(holoscan::ipc::kIpcProtocolVersion);
const int32_t handle_type = static_cast<int32_t>(ipc_descriptor.handle_type());
std::vector<uint8_t> out;
out.reserve(sizeof(kExportedTensorMagic) + sizeof(kExportedTensorVersion) + sizeof(int32_t) +
sizeof(uint8_t) + version_str.size() + sizeof(uint32_t) * 3 + hipc_bytes.size() +
key.size() + reply_to_topic_name.size());
append_bytes(out, kExportedTensorMagic);
append_bytes(out, kExportedTensorVersion);
append_bytes(out, handle_type);
const uint8_t ver_len = static_cast<uint8_t>(version_str.size());
append_bytes(out, ver_len);
append_buffer(out, reinterpret_cast<const uint8_t*>(version_str.data()), version_str.size());
const uint32_t hipc_size = static_cast<uint32_t>(hipc_bytes.size());
const uint32_t key_size = static_cast<uint32_t>(key.size());
const uint32_t reply_size = static_cast<uint32_t>(reply_to_topic_name.size());
append_bytes(out, hipc_size);
append_buffer(out, hipc_bytes.data(), hipc_bytes.size());
append_bytes(out, key_size);
append_buffer(out, key.data(), key.size());
append_bytes(out, reply_size);
append_buffer(out,
reinterpret_cast<const uint8_t*>(reply_to_topic_name.data()),
reply_to_topic_name.size());
return out;
}
void handle_last_release(const ipc::Key& key) {
PendingExportCountChangedCallback callback;
size_t pending_after = 0;
bool pending_changed = false;
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
auto idx_it = lifecycle_key_to_seq_.find(key);
if (idx_it != lifecycle_key_to_seq_.end()) {
auto entry_it = pending_exports_.find(idx_it->second);
if (entry_it != pending_exports_.end()) {
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: RELEASED seq={} (pending_after={}) [deferred to worker]",
adapter_name_,
idx_it->second,
pending_exports_.size() - 1);
released_entries_.push_back(std::move(entry_it->second));
pending_exports_.erase(entry_it);
pending_after = pending_exports_.size();
callback = pending_export_count_changed_callback_;
pending_changed = true;
}
lifecycle_key_to_seq_.erase(idx_it);
} else {
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: RELEASED for unknown key (already evicted?)", adapter_name_);
}
}
if (pending_changed && callback) {
callback(pending_after);
}
}
size_t evict_stale_exports_locked(std::chrono::milliseconds max_age,
std::vector<ExportEntry>& deferred_destroy) {
auto now = std::chrono::steady_clock::now();
size_t evicted = 0;
for (auto it = pending_exports_.begin(); it != pending_exports_.end();) {
auto age =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(now - it->second.export_time);
if (age > max_age) {
HOLOSCAN_LOG_WARN(
"{}: evicting stale export seq={} (age={}ms) -- "
"if this happens frequently, increase export_ttl or investigate "
"subscriber disconnects",
adapter_name_,
it->first,
age.count());
lifecycle_key_to_seq_.erase(it->second.lifecycle_key);
deferred_destroy.push_back(std::move(it->second));
it = pending_exports_.erase(it);
++evicted;
} else {
++it;
}
}
if (evicted > 0) {
HOLOSCAN_LOG_DEBUG("{}: evicted {} stale exports", adapter_name_, evicted);
}
return evicted;
}
void cleanup_exports(std::chrono::milliseconds shutdown_grace_period) {
const auto deadline = std::chrono::steady_clock::now() + shutdown_grace_period;
while (true) {
std::vector<ExportEntry> deferred_destroy;
size_t remaining = 0;
{
std::lock_guard<std::mutex> lock(exports_mutex_);
if (!released_entries_.empty()) {
deferred_destroy.insert(deferred_destroy.end(),
std::make_move_iterator(released_entries_.begin()),
std::make_move_iterator(released_entries_.end()));
released_entries_.clear();
}
evict_stale_exports_locked(export_ttl_, deferred_destroy);
remaining = pending_exports_.size();
if (remaining == 0 || std::chrono::steady_clock::now() >= deadline) {
if (remaining > 0) {
HOLOSCAN_LOG_WARN(
"{}::shutdown: {} pending exports still outstanding", adapter_name_, remaining);
}
for (auto& entry : pending_exports_) {
deferred_destroy.push_back(std::move(entry.second));
}
pending_exports_.clear();
lifecycle_key_to_seq_.clear();
}
}
// Same background-thread pattern as export_tensor: free GPU mem inline,
// defer ipc_descriptor destruction to avoid blocking on IpcCore::mutex_.
{
std::vector<std::shared_ptr<PointerDescriptorType>> bg_descriptors;
bg_descriptors.reserve(deferred_destroy.size());
for (auto& entry : deferred_destroy) {
entry.device_ptr_owner.reset();
bg_descriptors.push_back(std::move(entry.ipc_descriptor));
}
deferred_destroy.clear();
if (!bg_descriptors.empty()) {
std::thread([d = std::move(bg_descriptors)]() mutable { d.clear(); }).detach();
}
}
if (remaining == 0 || std::chrono::steady_clock::now() >= deadline) {
return;
}
std::this_thread::sleep_for(kShutdownCleanupSleep);
}
}
std::shared_ptr<IpcContextType> ipc_context_;
nvidia::gxf::NativeBufferPolicy policy_{nvidia::gxf::NativeBufferPolicy::kPreferred};
bool initialized_ = false;
std::string gpu_device_uuid_;
int32_t gpu_device_id_{0};
bool gpu_info_initialized_{false};
std::chrono::milliseconds acquire_timeout_{500};
bool use_eager_acquire_{false};
// TTL is a safety net for error recovery (e.g. subscriber disconnected without
// sending RELEASED). Normal cleanup is via the on_last_release callback.
std::chrono::milliseconds export_ttl_{20000};
std::unordered_map<uint32_t, ExportEntry> pending_exports_; // seq_num -> entry
std::map<ipc::Key, uint32_t> lifecycle_key_to_seq_; // reverse index for releases
std::vector<ExportEntry> released_entries_; // queued by io_context, drained by worker
PendingExportCountChangedCallback pending_export_count_changed_callback_;
mutable std::mutex exports_mutex_;
};
} // namespace holoscan
#endif/* PUBSUB_COMMON_INCLUDE_PUBSUB_HOLOIPC_CUDA_NATIVE_BUFFER_ADAPTER_BASE_HPP */